Agurkai gelsta ir krenta? Vienas laistymas gali išgelbėti visą derlių

Kodėl agurkai meta užuomazgas
Kai augalas formuoja pirmuosius vaisius, jis jiems skiria didžiąją dalį maistinių medžiagų. Jei šaknų sistema negali aprūpinti maistu visų užuomazgų, dalis jų pradeda geltonuoti ir kristi.
Kokius ūglius ir užuomazgas reikia pašalinti
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Sodinant agurkus, pirmose dviejose lapų pažastyse reikia visiškai pašalinti ir šoninius ūglius, ir pirmąsias užuomazgas.
Pradedant nuo trečiosios, taip pat ketvirtoje, penktoje ir šeštoje lapų pažastyse pačių agurkėlių liesti jau nereikia – paliekamas visas vaisių krūvis. Tuo tarpu šoninius ūglius būtina pašalinti iki penkto lapo.
Sodininkas pataria neperlenkti lazdos skabant apatinius vaisius.
Yra rizika, kad augalas, pradiniame savo vystymosi etape negavęs jokio vaisių krūvio, pradės vystytis išskirtinai vegetatyvine kryptimi. Tuomet galime išvysti didelį augalą su dideliais žaliais lapais, bet labai mažai vaisių.
Jei krūmas jau užaugino pirmuosius du agurkus, jis stengsis visas jėgas atiduoti būtent jiems. Kitos užuomazgos maistinių medžiagų gaus tik pagal likutinį principą. Jei maisto medžiagų pritrūks, jos gali nukristi.
Kuo tręšti agurkus, kad užuomazgos nenukristų
Jei krūmams trūksta jėgų vystytis, tai gali rodyti azoto trūkumą. Tokiu atveju galima naudoti vištų mėšlo užpilą. Jame yra azoto, taip pat kalio, kalcio, magnio ir kitų augalui svarbių elementų.
Jei jų vystymasis būtų aktyvesnis, jau nenaudotume vištų mėšlo su didesniu azoto kiekiu, o dabar naudotume trąšas 20–20 arba 18–18.
Kaip teisingai laistyti agurkus vištų mėšlo užpilu
Paprastai imama pusės litro stiklainio paruošto užpilo 10 litrų vandens. Jauniems ar susilpnėjusiems augalams koncentraciją geriau sumažinti iki maždaug 300 ml užpilo kibirui vandens.
Prieš tręšimą dirva turi būti šiek tiek drėgna. Tirpalą reikia gerai išmaišyti ir palaistyti kiekvieną augalą, pilant maždaug 500–800 ml po šaknimis.
Toks papildomas tręšimas padės augalui sustiprėti, aprūpins maistu jaunas užuomazgas ir leis užauginti gausesnį bei kokybiškesnį agurkų derlių.