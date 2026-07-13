Lietuvis parodė, kaip sustabdyti šliužus prie pakeltų lysvių – triukas sulaukė tūkstančių reakcijų

Šliužai šiemet niokoja ne vieno daržininko derlių, todėl internete sparčiai plinta įvairūs kovos su jais būdai. Daug dėmesio sulaukė ir šis sodininko parodytas sprendimas, skirtas apsaugoti pakeltas lysves.
Aplink pakeltą lysvę jis pritvirtino plastikinį lietvamzdį, naudojamą lietaus vandeniui nuo stogo nuvesti. Lietvamzdis įtaisomas prie pat pakeltos lysvės, o jo vidus pripildomas vandens.
Į vandenį vyras deda vandens minkštinimo filtrams skirtų druskos tablečių. Pasak jo, jos tirpsta gerokai lėčiau nei paprasta druska, todėl vieno papildymo užtenka maždaug mėnesiui.
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„Po lietaus tereikia papildyti vandens. Tabletės toliau pamažu tirpsta ir palaiko reikiamą druskingumą“, – pasakoja jis.
Anot vaizdo įrašo autoriaus, šliužai, bandydami patekti į pakeltą lysvę, įkrinta į vandeniu pripildytą lietvamzdį ir žūsta.
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Druska šliužams pavojinga todėl, kad jų kūnas yra labai drėgnas, o oda – pralaidi. Sūrus vanduo iš jų audinių ištraukia drėgmę, todėl šliužai greitai dehidratuoja ir žūsta. Paprastame vandenyje jie nebūtinai nugaišta iš karto, tačiau ilgiau panirę gali uždusti.
Visą sistemą jis teigia įsirengęs maždaug per valandą – prireikė tik plastikinių lietvamzdžių, galinių dangtelių ir druskos tablečių.
Vaizdo įrašas sulaukė aktyvių diskusijų. Vieni sodininkai gyrė išradingą sprendimą ir teigė ketinantys jį išbandyti, kiti svarstė, ar druskos tirpalas ilgainiui negalėtų pakenkti dirvožemiui.