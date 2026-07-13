BūstasPasidaryk pats

Lietuvis parodė, kaip sustabdyti šliužus prie pakeltų lysvių – triukas sulaukė tūkstančių reakcijų

2026 m. liepos 13 d. 15:33
Lrytas.lt
Socialiniame tinkle „TikTok“ didelio susidomėjimo sulaukė lietuvio parodytas būdas, kaip apsaugoti pakeltas lysves nuo šliužų. Vaizdo įrašas surinko daugiau kaip 1700 patiktukų, šimtus kartų buvo išsaugotas ir juo dalytasi.
Daugiau nuotraukų (1)
Šliužai šiemet niokoja ne vieno daržininko derlių, todėl internete sparčiai plinta įvairūs kovos su jais būdai. Daug dėmesio sulaukė ir šis sodininko parodytas sprendimas, skirtas apsaugoti pakeltas lysves.
Aplink pakeltą lysvę jis pritvirtino plastikinį lietvamzdį, naudojamą lietaus vandeniui nuo stogo nuvesti. Lietvamzdis įtaisomas prie pat pakeltos lysvės, o jo vidus pripildomas vandens.
Į vandenį vyras deda vandens minkštinimo filtrams skirtų druskos tablečių. Pasak jo, jos tirpsta gerokai lėčiau nei paprasta druska, todėl vieno papildymo užtenka maždaug mėnesiui.

Kodėl invaziniai ispaniškieji šliužai kelia grėsmę vietiniams giminaičiams?

„Po lietaus tereikia papildyti vandens. Tabletės toliau pamažu tirpsta ir palaiko reikiamą druskingumą“, – pasakoja jis.
Anot vaizdo įrašo autoriaus, šliužai, bandydami patekti į pakeltą lysvę, įkrinta į vandeniu pripildytą lietvamzdį ir žūsta.
Susiję straipsniai
Kiek ančių išgelbės daržą nuo šliužų? Viskas priklauso nuo dviejų dalykų

Kiek ančių išgelbės daržą nuo šliužų? Viskas priklauso nuo dviejų dalykų

Vilnius pirmą kartą naikins invazines rūšis privačioje žemėje: ką turi žinoti gyventojai

Vilnius pirmą kartą naikins invazines rūšis privačioje žemėje: ką turi žinoti gyventojai

Ginklas prieš invazinius šliužus: latviai turi originalų pasiūlymą

Ginklas prieš invazinius šliužus: latviai turi originalų pasiūlymą

Druska šliužams pavojinga todėl, kad jų kūnas yra labai drėgnas, o oda – pralaidi. Sūrus vanduo iš jų audinių ištraukia drėgmę, todėl šliužai greitai dehidratuoja ir žūsta. Paprastame vandenyje jie nebūtinai nugaišta iš karto, tačiau ilgiau panirę gali uždusti.
Visą sistemą jis teigia įsirengęs maždaug per valandą – prireikė tik plastikinių lietvamzdžių, galinių dangtelių ir druskos tablečių.
Vaizdo įrašas sulaukė aktyvių diskusijų. Vieni sodininkai gyrė išradingą sprendimą ir teigė ketinantys jį išbandyti, kiti svarstė, ar druskos tirpalas ilgainiui negalėtų pakenkti dirvožemiui.
šliuzailysvėsSodininko kalendorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.