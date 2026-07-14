Veikia beveik 100 procentų: sodininkas parodė, kaip per parą atsikratyti piktžolių tarp trinkelių

Britų sodininkystės ekspertas ir kelių knygų autorius Simonas Akeroydas socialiniame tinkle „TikTok“ parodė paprastą būdą, kuriam nereikia nei brangių priemonių, nei cheminių preparatų. Pasak jo, tokioms piktžolėms galima panaudoti tai, ko yra beveik kiekvienuose namuose.
Dalis sodininkų piktžoles mėgina naikinti actu ar specialiais purškiamaisiais preparatais. Vis dėlto, pasak S. Akeroydo, tokios priemonės neretai paveikia tik antžeminę augalo dalį.
Lapai gali nuvysti, tačiau žemėje išlikusi šaknis po kurio laiko išleidžia naujus ūglius. Todėl piktžolė netrukus vėl pasirodo toje pačioje vietoje.
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Pasiūlė panaudoti verdantį vandenį
S. Akeroydas piktžoles, kurių neįmanoma išrauti, siūlo aplieti ką tik užvirusiu vandeniu. Jo teigimu, karštis paveikia ne tik lapus ir stiebą, bet ir augalo šaknų sistemą.
Rezultatas paprastai pastebimas greitai – dauguma taip apdorotų piktžolių pradeda džiūti per parą.
Jeigu augalas po kurio laiko vis dėlto atželia, jis jau būna gerokai silpnesnis. Tokiu atveju procedūrą rekomenduojama pakartoti dar vieną ar du kartus.
Tinka ne visose sodo vietose
Naudojant verdantį vandenį svarbu elgtis itin atsargiai. Virdulį reikėtų laikyti kuo arčiau naikinamo augalo, kad vanduo nesitaškytų ir nekiltų pavojus nusiplikyti.
Šio būdo negalima taikyti šalia gėlių, daržovių ar kitų augalų, kuriuos norima išsaugoti. Verdantis vanduo nėra selektyvus – jis gali pažeisti bet kurį augalą, ant kurio patenka.
Todėl toks metodas labiausiai tinka pavienėms piktžolėms, išaugusioms tarp terasos plytelių, trinkelių, betoninių plokščių ar takelių pakraščiuose.
Ne visas piktžoles būtina naikinti
Sodininkas primena, kad piktžolėmis vadinami augalai nebūtinai visuomet yra žalingi. Kai kurios savaime išaugusios rūšys žydi ir suteikia maisto bitėms, drugeliams bei kitiems vabzdžiams.
Dėl šios priežasties nėra būtina stengtis išnaikinti visus sklype pasirodžiusius laukinius augalus.
Juos pirmiausia verta šalinti iš tų vietų, kur jie trukdo vaikščioti, ardo dangą, stelbia auginamus augalus arba gadina prižiūrimos teritorijos vaizdą.