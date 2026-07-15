Išsiaiškinome, kaip patikrinti šaldytuvo sandarinimo gumą, naudojant paprastą popierių.
Kodėl šaldytuvo sandarinimo guma gali tapti problema
Viena iš pagrindinių perteklinio elektros energijos suvartojimo priežasčių yra pažeista arba nusidėvėjusi šaldytuvo durelių sandarinimo guma, praneša leidinys „Onet“. Būtent guminis tarpiklis užtikrina sandarų uždarymą ir neleidžia šiltam orui patekti į vidų.
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Jei sandarinimo guma praranda elastingumą, deformuojasi arba susilpnėja magnetinis įdėklas, durelės gali užsidaryti nesandariai. Dėl to šaldytuvas yra priverstas dirbti intensyviau, kad palaikytų reikiamą temperatūrą.
Tokiu atveju kompresorius veikia beveik nepertraukiamai, sunaudojama daugiau elektros energijos, o produktai dėl nestabilios temperatūros gali sugesti greičiau.
Kaip patikrinti šaldytuvą, naudojant popieriaus lapą
Paprastam namų testui nereikia specialių įrankių ar meistro pagalbos. Pakanka paimti paprastą A4 formato popieriaus lapą.
Reikia atlikti kelis paprastus veiksmus:
Atidaryti šaldytuvo dureles.
Įdėti popieriaus lapą tarp sandarinimo gumos ir korpuso taip, kad dalis lapo liktų išorėje.
Uždaryti dureles.
Pabandyti ištraukti popierių.
Jei lapas lengvai išslysta arba iškrenta be pastangų, tai gali rodyti, kad sandarinimo guma neužtikrina pakankamo sandarumo. Jei popierius ištraukiamas sunkiai ir tam reikia įdėti pastangų, sandarinimo guma tikriausiai veikia tinkamai.
Kodėl reikia patikrinti sandarinimo gumą skirtingose vietose
Vienas patikrinimas ne visada parodo visą vaizdą. Problema gali būti tik tam tikroje durelių dalyje, todėl specialistai pataria pakartoti popieriaus testą per visą durelių perimetrą. Tai padės rasti net ir nedideles vietas, kuriose šaldytuvas praranda sandarumą.
Kuo pavojingas blogas šaldytuvo sandarumas
Net ir nedidelis tarpelis durelėse gali palaipsniui sukelti kelias problemas. Dėl nuolatinio šilto oro patekimo šaldytuvas:
suvartoja daugiau elektros energijos;
veikia ilgiau ir intensyviau;
palaiko nestabilią temperatūrą;
greičiau nusidėvi;
gali sutrumpinti produktų galiojimo laiką.
Reguliarus sandarinimo gumos tikrinimas padeda išvengti nereikalingų išlaidų ir prailginti technikos tarnavimo laiką.
Ką daryti, jei popieriaus testas atskleidė problemą
Ne visada reikia iškart pirkti naują sandarinimo gumą arba kviesti meistrą. Daugeliu atvejų problemą galima išspręsti paprastu valymu.
Ant guminio tarpiklio dažnai susikaupia riebalai, dulkės ir trupiniai, kurie trukdo durelėms sandariai užsidaryti. Valymui pakanka šilto vandens su švelniu plovikliu, seno dantų šepetėlio sunkiai pasiekiamoms vietoms ir minkštos šluostės nusausinti.
Nereikėtų naudoti agresyvių cheminių priemonių, nes jos gali pažeisti gumą ir pagreitinti jos nusidėvėjimą.
Kaip dažnai reikia tikrinti šaldytuvo sandarinimo gumą
Tokį testą galima atlikti kelis kartus per metus arba kiekvieną kartą, kai pastebima, kad šaldytuvas pradėjo veikti garsiau, ilgiau vėsta arba viduje atsiranda drėgmės perteklius. Paprastas popieriaus lapas gali padėti laiku pastebėti problemą, sutaupyti elektros energijos ir išvengti brangaus remonto.