Paprasčiausi patarimai, kaip apsaugoti pomidorus ir agurkus nuo karščio šiltnamyje

Kaip paruošti šiltnamį karščiams
Jei karščiai kartojasi kasmet, vien laikinų priemonių neužtenka. Šiltnamį reikia pritaikyti.
Naudingi sprendimai:
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Papildomos orlaidės;
Automatiniai orlaidžių atidarytuvai;
Šešėliavimo tinklas;
Lysvių mulčiavimas;
Lašelinė laistymo sistema;
Drėgni takeliai per karščius;
Teisingas augalų formavimas;
Lapų pertekliaus šalinimas.
Taip pat stebėkite nakties temperatūrą. Po karštos dienos sodininkai kartais palieka šiltnamį visiškai atvirą, tačiau staigiai atvėsus naktį augalai patiria naują stresą. Geriau orientuotis pagal prognozes: šiltomis naktimis palikite vėdinimą, o vėsiomis – uždarykite duris, tačiau nesukurkite tvankumos.
Svarbus ir formavimas. Sutankėję pomidorai prasčiau vėdinasi, o agurkai su tankia žalia siena greičiau perkaista ir tampa patogia vieta kenkėjams plisti. Lapų perteklių šalinkite palaipsniui, nenuskabykite viso augalo iš karto. Tikslas – leisti orui judėti, o ne sukelti krūmams papildomą stresą.
Šiltnamis turi apsaugoti augalus, o ne įkalinti juos perkaitusiame ore. Esant karščiams pagrindinis principas paprastas: daugiau kontroliuojamo vėdinimo, mažiau drastiško laistymo ir jokios panikos dėl tręšimo. Tuomet pomidorai ir agurkai lengviau ištvers karštą savaitę ir toliau ves vaisius.
Kaip greitai sumažinti temperatūrą nesukeliant augalams šoko
Pirmiausia atidarykite duris ir orlaides. Jei šiltnamis ilgas, reikalingas oro srautas iš abiejų pusių. Jei įmanoma, sukurkite viršutinį vėdinimą – karštas oras kaupiasi būtent viršuje.
Tada pavėsinkite šiltnamį. Tam tiks specialus tinklas, lengva dengiamoji medžiaga iš išorės arba nubalinimas, jei karščiai laikosi ilgai. Laikinas šešėliavimas ypač svarbus vidurdienį.
Galima palaistyti takelius, o ne pačius augalus. Garuojantis vanduo šiek tiek sumažina temperatūrą ir padidina oro drėgmę, tačiau neperkrauna šaknų.
Kodėl negalima tiesiog užlieti augalų vandeniu
Augalams perkaitus, norisi jiems duoti kuo daugiau vandens. Tačiau jei dirva jau yra drėgna, perteklinis laistymas išstums orą iš šaknų zonos. Šaknys pradės dirbti prasčiau, o drėgname šiltnamyje aktyviau vystysis ligos.
Laistyti reikia atsižvelgiant į dirvos būklę. Jei ji sausa – palaistykite giliai ir atsargiai. Jei drėgna – geriau vėsinkite orą, šešėliuokite ir vėdinkite.
Vėdinimo ir drėgmės sureguliavimas
Viena diena atvirų durų problemos neišspręs, jei šiltnamis vėl bus uždaromas visai dienai. Per karščius vėdinimas turi būti nuolatinis.
Patikrinkite:
Ar pakanka orlaidžių;
Ar jos atidaromos ryte;
Ar vyksta oro judėjimas;
Ar pasodinti augalai nėra per tankūs;
Ar apatiniai lapai neguli ant žemės;
Ar nėra drėgmės pertekliaus po vakarinio laistymo.
Pomidorams ypač reikalingas sausas vėdinimas. Agurkai mėgsta drėgnesnį orą, tačiau oro sąstovis jiems taip pat kenkia. Jei šios daržovės auga tame pačiame šiltnamyje, ieškokite kompromiso: užtikrinkite gerą vėdinimą neperdžiovindami dirvos ir naudokite mulčią lysvėse.
Kaip palaikyti augalus po perkaitimo
Po didelių karščių augalai ne visada iš karto grįžta į normalią būseną. Pomidorų žiedai gali nubyrėti, o agurkų užuomazgų augimas – sustoti. Šiuo momentu nereikia augalų pertręšti.
Padeda:
Tolygus laistymas;
Mulčiavimas;
Labai pažeistų lapų pašalinimas;
Švelnus kalio trąšų naudojimas pagal poreikį;
Kenkėjų kontrolė;
Reguliari užuomazgų apžiūra.
Neduokite augalams didelių azoto dozių. Jos paskatins žaliosios masės augimą, tačiau nepadės žydėjimui ir vaisių mezgimui.