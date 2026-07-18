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Kaip teisingai laistyti daržą ir sodą: viena klaida gali sunaikinti augalus

2026 m. liepos 18 d. 17:23
Kai vasarą nėra lietaus, sodininkai ir daržininkai viską perima į savo rankas – ir pradeda aktyviai laistyti augalus. Tačiau tai darydami jie dažnai daro vieną didelę klaidą ir, užuot gelbėję augalus nuo drėgmės trūkumo, tik pakenkia jiems.
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Papasakosime, kaip nelaistyti sodo ir daržo ir koks turėtų būti teisingas laistymas per karščius.
Kaip laistyti daržą ir sodą vasarą
Anksčiau jau pasakojome, kada geriau laistyti daržą – ryte ar vakare, o dabar kalbame apie teisingą laistymą. Vienas iš daržininkystės guru, tinkle žinomas slapyvardžiu @garden2table.australia, pademonstravo teisingą laistymo techniką.
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Ekspertas įspėja: laistydami turite nepurkšti vandens ant augalų lapų. Šis būdas gali sukelti augalų nudegimus, nes vandens lašeliai veiks kaip miniatiūriniai lęšiai – net jei laistysite vakare ir ypač ryte.
Koncentruodami saulės šviesą ant lapų, vandens lašeliai sukels intensyvų šviesos ir šilumos poveikį, kuris gali pažeisti arba sunaikinti lapų ląsteles. Dėl to jos tampa rudos arba geltonos spalvos. Ši žala panaši į odos nudegimą, jei per ilgai būname saulėje be apsaugos priemonių.
Kad sumažintumėte riziką, turite laistyti dirvą aplink augalus, o ne pačius augalus. „Laistykite taip, kad lapai liktų sausi ir taip išvengtumėte nudegimo saulėje“, – pataria ekspertas.
Be to, toks laistymo būdas neleis pasireikšti grybelinėms ligoms.
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