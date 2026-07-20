BūstasPasidaryk pats

Įspėja – šio augalo savo kieme geriau nesodinkite: ypač pritraukia erkes

2026 m. liepos 20 d. 07:11
Lrytas.lt
Erkės pavojingos ne tik vaikštant miške. Jos gali įsikurti ir įprastame namų kieme ar sode, jei jame susidaro tam palankios sąlygos. Daugelis klaidingai mano, kad pagrindinė erkių atsiradimo priežastis yra tik aukšta žolė. Tačiau svarbų vaidmenį atlieka ir kai kurie augalai, padedantys palaikyti drėgną mikroklimatą, rašo TSN.
Daugiau nuotraukų (7)
Vienas jų – papartis. Nors jis tiesiogiai erkių nepritraukia, sukuria aplinką, kurioje jos jaučiasi itin komfortiškai.
Kodėl papartis gali sudaryti palankias sąlygas erkėms?
Papartis mėgsta pavėsį ir geriausiai auga drėgnose vietose. Jo tankūs lapai po lietaus ilgai sulaiko drėgmę, palaiko vėsesnę aplinką ir saugo dirvą nuo tiesioginių saulės spindulių.
Susiję straipsniai
Kaip teisingai laistyti daržą ir sodą: viena klaida gali sunaikinti augalus

Kaip teisingai laistyti daržą ir sodą: viena klaida gali sunaikinti augalus

Šio krūmo mūsų protėviai bijojo šimtmečiais: nesodinkite jo prie namų

Šio krūmo mūsų protėviai bijojo šimtmečiais: nesodinkite jo prie namų

Šliužų pilna, nors dieną jų nematyti – išduotos tikrosios jų slėptuvės

Šliužų pilna, nors dieną jų nematyti – išduotos tikrosios jų slėptuvės

Būtent tokių sąlygų erkėms ir reikia. Tiesioginėje saulėje jos greitai išdžiūsta, todėl ieško pavėsingų, vėsių ir drėgnų vietų. Jei šalia dar auga aukšta žolė, kaupiasi nukritę lapai ar veši tankūs paparčių sąžalynai, erkių atsiradimo tikimybė gerokai padidėja.
Ypač budrūs turėtų būti sklypų, besiribojančių su mišku, pievomis ar apleistomis teritorijomis, savininkai.
Kur erkės aptinkamos dažniausiai?
Atvirose, saulėtose vejose erkės gyvena retai. Kur kas labiau jas traukia vietos, kuriose veši tanki augmenija ir nuolat išlieka drėgmė.
Dažniausiai jų galima aptikti šalia aukštų dekoratyvinių augalų, po tankiais krūmais, aukštoje nenupjautoje žolėje, prie komposto krūvų, paparčių sąžalynuose bei po pernykščių lapų sluoksniu.
Todėl net ir tvarkingai apželdintam sklypui būtina reguliari priežiūra.
Kaip padaryti kiemą mažiau patrauklų erkėms?
Atsisakyti dekoratyvinių augalų nereikia. Kur kas svarbiau tinkamai prižiūrėti aplinką.
Reguliariai pjaukite žolę, genėkite tankius krūmus ir sąžalynus, laiku surinkite nukritusius lapus bei sausas šakas. Tai padeda sumažinti drėgmę prie žemės paviršiaus ir sudaro erkėms mažiau palankias sąlygas. Taip pat reikėtų vengti tankių, sunkiai prieinamų kampelių, kuriuose jos gali slėptis dienos metu.
Jei sklype jau auga paparčiai, juos rekomenduojama sodinti toliau nuo poilsio zonų, vaikų žaidimų aikštelių, pavėsinių ir sodo takelių.
Kokie augalai gali padėti atbaidyti erkes?
Kai kurie kvapnūs augalai gali padaryti aplinką mažiau patrauklią erkėms. Tam dažnai sodinamos levandos, mėtos, šalavijai, rozmarinai, čiobreliai ar bitkrėslės.
Jų intensyvus kvapas neužtikrina visiškos apsaugos, tačiau gali sumažinti tikimybę, kad erkės apsigyvens poilsio vietose.
Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad nė vienas augalas negarantuoja šimtaprocentinės apsaugos nuo erkių. Geriausių rezultatų galima pasiekti tik nuosekliai prižiūrint sklypą – reguliariai šienaujant, šalinant augalines liekanas ir vengiant drėgnų, tankiai apžėlusių vietų.
Svarbu žinoti: mokslininkai pabrėžia, kad paparčiai erkių nepritraukia. Jie tik sudaro joms palankų mikroklimatą – drėgną, pavėsingą ir apsaugotą nuo saulės. Todėl teigti, kad papartį „jokiu būdu negalima sodinti“, nebūtų tikslu. Riziką didina ne pats augalas, o aplink jį susidarančios sąlygos, kurios erkėms yra palankios.
Parengta pagal „Tsn“.
erkėsPapartisaugalas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.