Įspėja – šio augalo savo kieme geriau nesodinkite: ypač pritraukia erkes

Vienas jų – papartis. Nors jis tiesiogiai erkių nepritraukia, sukuria aplinką, kurioje jos jaučiasi itin komfortiškai.
Kodėl papartis gali sudaryti palankias sąlygas erkėms?
Papartis mėgsta pavėsį ir geriausiai auga drėgnose vietose. Jo tankūs lapai po lietaus ilgai sulaiko drėgmę, palaiko vėsesnę aplinką ir saugo dirvą nuo tiesioginių saulės spindulių.
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Būtent tokių sąlygų erkėms ir reikia. Tiesioginėje saulėje jos greitai išdžiūsta, todėl ieško pavėsingų, vėsių ir drėgnų vietų. Jei šalia dar auga aukšta žolė, kaupiasi nukritę lapai ar veši tankūs paparčių sąžalynai, erkių atsiradimo tikimybė gerokai padidėja.
Ypač budrūs turėtų būti sklypų, besiribojančių su mišku, pievomis ar apleistomis teritorijomis, savininkai.
Kur erkės aptinkamos dažniausiai?
Atvirose, saulėtose vejose erkės gyvena retai. Kur kas labiau jas traukia vietos, kuriose veši tanki augmenija ir nuolat išlieka drėgmė.
Dažniausiai jų galima aptikti šalia aukštų dekoratyvinių augalų, po tankiais krūmais, aukštoje nenupjautoje žolėje, prie komposto krūvų, paparčių sąžalynuose bei po pernykščių lapų sluoksniu.
Todėl net ir tvarkingai apželdintam sklypui būtina reguliari priežiūra.
Kaip padaryti kiemą mažiau patrauklų erkėms?
Atsisakyti dekoratyvinių augalų nereikia. Kur kas svarbiau tinkamai prižiūrėti aplinką.
Reguliariai pjaukite žolę, genėkite tankius krūmus ir sąžalynus, laiku surinkite nukritusius lapus bei sausas šakas. Tai padeda sumažinti drėgmę prie žemės paviršiaus ir sudaro erkėms mažiau palankias sąlygas. Taip pat reikėtų vengti tankių, sunkiai prieinamų kampelių, kuriuose jos gali slėptis dienos metu.
Jei sklype jau auga paparčiai, juos rekomenduojama sodinti toliau nuo poilsio zonų, vaikų žaidimų aikštelių, pavėsinių ir sodo takelių.
Kokie augalai gali padėti atbaidyti erkes?
Kai kurie kvapnūs augalai gali padaryti aplinką mažiau patrauklią erkėms. Tam dažnai sodinamos levandos, mėtos, šalavijai, rozmarinai, čiobreliai ar bitkrėslės.
Jų intensyvus kvapas neužtikrina visiškos apsaugos, tačiau gali sumažinti tikimybę, kad erkės apsigyvens poilsio vietose.
Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad nė vienas augalas negarantuoja šimtaprocentinės apsaugos nuo erkių. Geriausių rezultatų galima pasiekti tik nuosekliai prižiūrint sklypą – reguliariai šienaujant, šalinant augalines liekanas ir vengiant drėgnų, tankiai apžėlusių vietų.
Svarbu žinoti: mokslininkai pabrėžia, kad paparčiai erkių nepritraukia. Jie tik sudaro joms palankų mikroklimatą – drėgną, pavėsingą ir apsaugotą nuo saulės. Todėl teigti, kad papartį „jokiu būdu negalima sodinti“, nebūtų tikslu. Riziką didina ne pats augalas, o aplink jį susidarančios sąlygos, kurios erkėms yra palankios.
Parengta pagal „Tsn“.