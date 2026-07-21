Vietoj žliūgių – švarios lysvės: kaip ilgam atsikratyti įkyrios piktžolės

Kaip skelbia portalas UNIAN, su šia sparčiai plintančia piktžole galima susidoroti ir nenaudojant cheminių priemonių. Svarbiausia – veikti nuosekliai ir neleisti jai subrandinti naujų sėklų.
Kodėl ji taip greitai plinta?
Daržinė žliūgė mėgsta vėsesnes, drėgnas ir pavėsingas vietas. Todėl dažniausiai įsikuria tarp lysvių, po krūmais, prie šiltnamių, tvorų ir sodo takų.
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Ši piktžolė beveik be pertraukos žydi ir subrandina daugybę smulkių sėklų. Nekontroliuojamas jos plotas gali pastebimai padidėti vos per kelias dienas.
Net pašalinus matomus augalus problema nebūtinai išsprendžiama. Žliūgės sėklos dirvoje išlieka gyvybingos kelerius metus, todėl po kurio laiko piktžolė gali vėl pasirodyti.
Svarbu nedelsti
Pagrindinė kovos su daržine žliūge taisyklė – pašalinti ją kuo anksčiau. Jaunus augalus išrauti gerokai lengviau, ypač po lietaus ar palaistymo, kai dirvožemis tampa purus.
Ravint svarbu ištraukti visą augalą su šaknimis ir iškart išnešti jį iš daržo. Ant drėgnos žemės palikta žliūgė gali vėl įsišaknyti, o subrandintos jos sėklos – pasklisti po sklypą.
Jeigu žliūgė jau užėmė didesnį plotą, vienkartinio ravėjimo gali nepakakti. Lysves reikėtų reguliariai apžiūrėti ir šalinti naujai pasirodžiusius augalus, kol jie dar nespėjo pražysti.
Padės ir mulčio sluoksnis
Vienas veiksmingiausių būdų pristabdyti žliūgės plitimą – nepalikti atviros dirvos. Žemę galima uždengti šiaudais, pradžiūvusia nupjauta žole, medžių žieve, skiedromis ar kita natūralia medžiaga.
Mulčio sluoksnis užstoja šviesą, todėl piktžolių sėkloms tampa sunkiau sudygti. Ant takų ar laikinai nenaudojamuose plotuose galima patiesti tankią agroplėvelę arba juodą plėvelę.
Svarbu kontroliuoti ir dirvos drėgmę. Žliūgė ypač sparčiai auga nuolat permirkusioje žemėje, todėl lysvių nereikėtų laistyti daugiau, nei būtina. Per tankiai susodintus augalus verta praretinti, kad tarp jų patektų daugiau oro ir saulės.
Su actu – labai atsargiai
Kai kurie daržininkai žliūgės lapus sausu oru taškiniai apipurškia paprastu stalo actu. Vis dėlto ši priemonė nėra selektyvi – patekusi ant daržovių, gėlių ar kitų auginamų augalų ji gali pažeisti ir juos.
Todėl acto nereikėtų purkšti visame gėlyne ar lysvėje. Jis gali būti naudojamas tik itin atsargiai, pavienėms piktžolėms arba ant takų, tačiau ravėjimo ir prevencijos nepakeičia.
Norint žliūgės atsikratyti ilgam, svarbiausia derinti kelis veiksmus: reguliariai šalinti jaunus augalus, neleisti jiems subrandinti sėklų, neperlaistyti dirvos ir tuščius jos plotus uždengti mulčiu. Prižiūrimose ir neužmirkstančiose lysvėse ši piktžolė įsitvirtina gerokai sunkiau.