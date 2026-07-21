Vilnietė pasiūlė paprastą idėją, ko trūksta jos rajonui – dabar Karoliniškių pievoje ilsisi visi kaimynai

„Mes ir esame savo aplinkos kūrėjai. Nereikia laukti, kol kažkas ateis ir viską padarys už mus. Iš Karoliniškių beveik nereikia niekur išvažiuoti, daugelį kasdienių paslaugų turime vietoje. Sužinojusi apie galimybę siūlyti idėjas miestui, prisėdau su kavos puodeliu ir susimąsčiau, ko žmonėms mūsų rajone trūksta. Supratau, kad trūksta būtent įrengtų poilsio vietų gamtoje“, – sako vilnietė Natalija Struckienė.
Pasak Natalijos, Karoliniškėse ji gyvena nuo 2001-ųjų, o šis rajonas tapęs ne tik jos, bet ir visos šeimos namais. Nors Karoliniškės vis dar neretai vadinamos sovietiniu miegamuoju rajonu, šiandien šis rajonas yra visai kitoks, todėl gyventoją labai sužavėjo galimybė prisidėti prie rajono pokyčio, siūlant savo idėjas gyvenamajai aplinkai dalyvaujamojo biudžeto programoje „Dalyvauk! Vilnius“
Gyventojai jaučia geriausiai
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Mintis apie gultus karoliniškietei gimė visai natūraliai – obelų sodas yra vienas mėgstamiausių jos šeimos pasivaikščiojimų maršrutų. Kasmet Natalija matydavo žmones, kurie ateina į pievą pasideginti ar tiesiog pailsėti, tačiau visada pastebėdavo, kad ne kiekvienam norisi gultis tiesiai ant žolės, o tai nėra ir labai patogu.
Unikali vieta pati padiktavo 360 laipsnių kampu besisukančių gultų idėją – iš vienos pusės atsiveria miesto panorama, iš kitos – televizijos bokštas. Idėjos autorei norėjosi, kad kiekvienas galėtų pasirinkti gražiausią sau vaizdą, atsisukti į saulę arba pavėsį. Obelynas visuomet buvo Karoliniškių traukos vieta, kur vyksta renginiai, sporto iniciatyvos ir susitikimai, tačiau norėjosi šioje erdvėje jaukumo ir šiuolaikiškų poilsio sprendimų. Pavyzdžiui, pavasarį patogiai įsitaisyti ir stebėti įspūdingą obelų žydėjimą, vasarą – atsipalaiduoti su knyga ir lepintis saulės spinduliais po obelų lajomis, o rudenį – stebėti krentančius spalvingus lapus.
Nustebino gyventojų palaikymas
N. Struckienė iki šiol žavisi vietos gyventojų įsitraukimu ir palaikymu. „Karoliniškiečiai yra puiki komanda!“ – sako pašnekovė. Už saulės gultų Karoliniškių obelyne idėją balsavo per 100 šio rajono gyventojų. Tačiau didžiausias įvertinimas jai ne pats idėjos laimėjimas, o tai, kad šiandien gultai nuolat naudojami, žmonėms jie patinka.
„Nuolat matau čia besiilsinčius įvairaus amžiaus žmones – vyresnieji sustoja po pasivaikščiojimo draustinyje, jaunimas leidžia laiką su draugais, o šeimos ir poros mėgaujasi ramybe gamtoje. Jei Natalija projektą siūlytų šiandien, keistų tik viena – siūlytų įrengti daugiau gultų, o dalį jų statyti greta vienas kito, kad kartu patogiai galėtų ilsėtis šeimos ar draugų kompanijos“, – mintimis dalijasi vilnietė.
2024-aisiais Karoliniškių gyventojams dalyvaujamojo biudžeto lėšas savo seniūnijoje skyrus saulės gultų idėjai, įrengti penki modernūs, pagal individualų užsakymą pagaminti mediniai gultai, besisukantys aplink savo ašį ir leidžiantys mėgautis unikaliu gamtovaizdžiu 360 laipsnių kampu besisukančių kampu.
Natalija džiaugiasi, kad kiekvienas gyventojas gali prisidėti prie savo rajono ir miesto kūrimo, o tokios iniciatyvos kaip „Dalyvauk! Vilnius“ yra puiki galimybė paversti geras mintis realiais pokyčiais.
Dalyvaujamojo biudžeto programa sostinėje prasidėjo 2021 m. nuo trijų seniūnijų ir 64 tūkst. Eurų biudžeto. Šiuo metu dalyvaujamasis biudžetas apima visas seniūnijas, o pernai gyventojų apie 1,3 mln. eurų: mažos apimties idėjoms (seniūnijose) paskirstyti 630 tūkst. eurų, didelės apimties (miestui) 670 tūkst. eurų.
Įgyvendindamas dalyvaujamąjį biudžetą Vilnius kiekvienam aktyviam sostinės gyventojui suteikia galimybę kasmet kurti savo gyvenamąją aplinką ir paskirstyti jos gerinimui, įveiklinimui ar sukūrimui skirtą biudžetą. Tik patys gyventojai savo balsais nusprendžia kurias idėjas miestas per 12 ar 24 mėnesius įgyvendins.
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