Gėlės šiemet nužydėjo per greitai? Šie sodininkai žino, kaip priversti jas žydėti dar kartą

Vis dėlto kai kurios daugiametės gėlės gali žydėti ne vieną kartą per sezoną. Kaip rašo portas marthastewart.com, tinkamai prižiūrimos jos gali sukrauti antrą, o kartais net ir trečią žiedų bangą.
Tam nereikia sudėtingų priemonių. Dažniausiai pakanka laiku pašalinti nužydėjusius žiedus, pasirūpinti drėgme, nepertręšti augalų ir stebėti, ar jie neauga per tankiai.
Pirmiausia įsitikinkite, ar augalas gali žydėti pakartotinai
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Prieš imantis žirklių svarbu žinoti, kad ne visos daugiametės gėlės yra pajėgios žydėti dar kartą. Kai kurios rūšys genetiškai užprogramuotos sukrauti vieną pagrindinę žiedų bangą, o kitos, tinkamai prižiūrimos, gali žydėti ilgiau arba pakartoti žydėjimą.
Misūrio universiteto sodininkystės specialistas Davidas Trinkleinas aiškina, kad, pavyzdžiui, viendienės „Stella de Oro“ žydi pakartotinai todėl, kad yra išvestos kaip nuolat arba pakartotinai žydinčios. Jų genetika leidžia visą vasarą formuoti naujus žiedynkočius, ypač jei augalas gauna tinkamą priežiūrą.
Prie pakartotinai žydinčių daugiamečių augalų taip pat priskiriamos ežiuolės, šalavijai, koreopsiai ir katžolės. Būtent su tokiais augalais verta dirbti aktyviau, nes jų žydėjimą tikrai galima pratęsti.
Nuskabykite nužydėjusius žiedus
Vienas svarbiausių darbų, norint sulaukti antros žiedų bangos, yra nužydėjusių žiedų pašalinimas. Ši procedūra angliškai vadinama „deadheading“, o jos esmė labai paprasta – neleidžiama augalui energijos skirti sėkloms brandinti.
Kai augalas pražysta pirmą kartą, natūralus jo tikslas – subrandinti sėklas. Tai augalui siunčia signalą, kad žydėjimo etapas baigtas. Tačiau jei nuvytę žiedai pašalinami dar prieš sėklų formavimąsi, augalas savo jėgas gali nukreipti naujiems žiedams.
Reikėtų ieškoti žiedų, kurie jau numetė vainiklapius, nulinko, pradėjo džiūti ar atrodo praradę gyvybingumą. Tokį žiedą reikia sekti žemyn stiebu iki pirmos sveikų lapų poros arba iki vietos, kur matyti naujas besiformuojantis pumpuras. Tada švariu, aštriu sekatoriumi stiebas nukerpamas šiek tiek virš šios vietos.
Minkštus stiebus turinčių augalų žiedus galima tiesiog nugnybti pirštais. Svarbiausia to nedaryti bet kaip – paliekant per daug nudžiūvusių dalių arba pažeidžiant sveikus pumpurus.
Pasak sodininko Peterio Briano Morriso, pašalinus senus žiedus, augalas per kelias savaites gali vėl pradėti krauti spalvą. Tiesa, antroji žydėjimo banga dažnai nebūna tokia gausi kaip pirmoji, tačiau ji vis tiek gali gerokai pratęsti gėlyno dekoratyvumą.
Kas kelerius metus padalykite kerą
Jei daugiametis augalas ilgainiui pradeda silpti, žydi prasčiau arba atrodo pernelyg sutankėjęs, gali būti, kad jam reikia padalijimo. D.Trinkleinas rekomenduoja daugiamečius augalus dalyti maždaug kas trejus metus.
Tai padeda augalui išlikti gyvybingam, išvengti per didelės konkurencijos dėl vandens ir maisto medžiagų, o kartu leidžia nemokamai pasidauginti mėgstamų augalų.
Padalijimas atliekamas iškasant visą augalo kerą, atsargiai atskiriant arba perpjaunant šaknis į kelias dalis ir jas vėl pasodinant. Svarbu, kad kiekviena dalis turėtų pakankamai šaknų ir sveikų ūglių. Geriausia tai daryti tada, kai augalas nepatiria didžiausio žydėjimo krūvio.
Nepamirškite vandens ir šviesos
Nužydėjusių žiedų šalinimas gali padaryti daug, tačiau vien to neužtenka. Kanzaso valstijos universiteto sodininkystės specialistė Cynthia Domenghini pabrėžia, kad pakartotiniam žydėjimui labai svarbi bendra augalo būklė.
Jei augalas patiria stresą, jis nebesistengia žydėti – vietoje to skuba subrandinti sėklas. Viena dažniausių streso priežasčių yra netinkamas laistymas.
Daugiamečius augalus reikėtų laistyti prie šaknų, o ne per lapus. Paprastai pakanka vieno ar dviejų laistymų per savaitę, kad dirva išliktų tolygiai drėgna. Jei lauke labai karšta, gali prireikti ir papildomo laistymo.
Ne mažiau svarbi ir šviesa. Daugeliui žydinčių daugiamečių augalų reikia kelių valandų tiesioginės saulės per dieną. Jei augalas gauna per mažai šviesos, jis gali auginti lapus, bet nekrauti žiedų.
Trąšos gali padėti, bet jų neturi būti per daug
Prieš antrą žydėjimo bangą augalams gali praversti lengvas tręšimas. P.B.Morrisas sako, kad nedidelis trąšų kiekis gali suteikti augalui papildomos energijos naujiems žiedams.
Vis dėlto čia labai svarbu nepersistengti. Per daug trąšų, ypač turinčių daug azoto, gali paskatinti vešlių lapų augimą, bet ne žydėjimą. Kitaip tariant, augalas atrodys žalias ir stiprus, tačiau žiedų gali būti mažiau.
Geriausia rinktis subalansuotas, lėtai veikiančias trąšas, skirtas žydintiems augalams. Ypač tinka tokios, kuriose šiek tiek daugiau fosforo – tai rodo vidurinis skaičius trąšų santykyje, pavyzdžiui, 5-10-5 arba 10-30-20.
Tręšti verta tada, kai pirmoji žydėjimo banga jau pasibaigusi. Tokiu metu augalas gali panaudoti papildomas maisto medžiagas naujiems pumpurams formuoti.
Pašalinkite konkurentus aplink augalą
Jeigu atrodo, kad darote viską teisingai, bet augalas vis tiek nežydi pakartotinai, verta pažiūrėti, kas vyksta aplink jį. Kartais problema slypi ne pačiame augale, o šalia augančiose piktžolėse arba per tankiai susodintuose kaimynuose.
Piktžolės tyliai konkuruoja dėl vandens, maisto medžiagų ir vietos. Jos gali atimti iš daugiamečio augalo tai, ko jam reikia naujai žiedų bangai. Todėl piktžoles verta reguliariai ravėti, o dirvos paviršių mulčiuoti – taip sumažės naujų piktžolių dygimas.
Kita problema – per tankiai augantys daugiamečiai. Kai kerai susigrūda, prastėja oro cirkuliacija, mažiau šviesos pasiekia augalo vidų, didėja ligų rizika ir mažėja žydėjimas.
Vasaros pradžioje arba rudenį verta įvertinti, ar augalai turi pakankamai erdvės. Jei ne, sveikiausias dalis galima persodinti į kitą vietą. Daugeliu atvejų vien suteikus augalui daugiau vietos ir oro, jis pradeda augti stipriau ir žydi gausiau.
Kad gėlynas žydėtų ilgiau
Pakartotinis žydėjimas nėra atsitiktinumas. Jį lemia keli paprasti, bet nuoseklūs veiksmai: tinkamas augalų pasirinkimas, nužydėjusių žiedų pašalinimas, pakankamas laistymas, saikingas tręšimas ir neperkrautas gėlynas.
Svarbiausia suprasti, kad augalas turi ribotą energijos kiekį. Jei leisite jam brandinti sėklas, jis darbą laikys atliktu. Jei padėsite jam išlikti aktyviam, sveikam ir nepervargusiam, dalis daugiamečių augalų gali nudžiuginti dar vienu žydėjimu.
Tad jei vasaros viduryje gėlynas pradeda blėsti, nereikėtų manyti, kad sezonas jau baigėsi. Kartais pakanka kelių tikslių judesių sekatoriumi, šiek tiek vandens, truputį trąšų ir kantrybės – ir augalai vėl gali sukrauti žiedus.
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