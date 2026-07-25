Genėdami pomidorus daugelis kartoja tas pačias klaidas: čia reikia įsidėmėti vos kelis dalykus

Tačiau genėti reikia ne visų rūšių pomidorus, o pašalinus per daug lapų derliui galima ne padėti, bet pakenkti.
Kaip skelbia portalas „Martha Stewart“, genėjimas pagerina oro cirkuliaciją, sumažina ligų pavojų ir padeda augalui daugiau energijos skirti vaisiams, o ne lapijai auginti.
Genint pomidorų krūmai tampa retesni, todėl tarp jų lengviau juda oras, vaisiai geriau noksta, o derlių paprasčiau nuskinti. Pašalinus prie žemės augančias šakas taip pat sumažėja pavojus, kad dirvoje esantys ligų sukėlėjai pateks ant lapų.
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Genėjimas gali padėti pomidorams anksčiau užauginti stambesnius vaisius. Augalui nebereikia tiek energijos skirti naujiems lapams ir ūgliams, todėl daugiau jos tenka jau užsimezgusiems pomidorams.
Ne visus pomidorus reikia genėti
Prieš imantis darbo pirmiausia būtina išsiaiškinti, ar auginami determinantinių, ar indeterminantinių veislių pomidorai.
Determinantiniai pomidorai yra kompaktiškesni, užauga iki tam tikro aukščio ir didžiąją derliaus dalį subrandina vienu metu. Tokių augalų paprastai genėti nereikia.
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Pašalinus per daug jų šakų galima gerokai sumažinti būsimą derlių. Genėti verta nebent pažeistas, sergančias arba prie žemės besiliečiančias augalo dalis.
Indeterminantiniai pomidorai auga ir naujus vaisius mezga visą sezoną. Jiems genėjimas yra naudingesnis, nes padeda suvaldyti augimą, neleidžia krūmams pernelyg sutankėti ir nulinkti nuo lapijos bei vaisių svorio.
Kur ieškoti šoninių ūglių
Pomidorus rekomenduojama pradėti genėti, kai jie pasiekia maždaug 30–60 centimetrų aukštį arba priauga prie juos laikančios atramos.
Pirmiausia reikia surasti pažastinius ūglius. Tai nedidelės atžalos, augančios V formos vietoje tarp pagrindinio stiebo ir šoninės šakos.
Jaunus ir mažus ūglius galima atsargiai nulaužti pirštais. Didesnius geriau pašalinti švariu ir aštriu sekatoriumi.
Visų pažastinių ūglių nereikėtų šalinti vienu kartu, nes toks staigus genėjimas gali sukelti augalui stresą.
Pašalinkite prie žemės esančias šakas
Genint taip pat reikėtų apžiūrėti apatinę pomidorų krūmo dalį. Pašalinti patariama šakas, kurios liečiasi su dirva arba turi ligų požymių.
Kai augalas jau artėja prie savo įprasto aukščio, apatines šakas galima nukirpti maždaug iki 30–40 centimetrų aukščio nuo žemės.
Šios šakos tuo metu jau nedaug prisideda prie augalo aprūpinimo energija, tačiau trukdo orui laisvai judėti ir gali padidinti ligų pavojų.
Jeigu pomidoras peraugo jį laikančią atramą, ilgas šakas galima papildomai pririšti arba atsargiai patrumpinti.
Prieš kerpant patariama gerai apžiūrėti, kur jau formuojasi vaisiai. Šaką reikėtų kirpti tik už vietos, kurioje auga paskutiniai besivystantys pomidorai.
Sezono pabaigoje galima pašalinti naujus žiedus
Artėjant rudeniui galima nugnybti naujai besiformuojančius žiedus. Taip augalas nebeeikvos energijos naujiems vaisiams megzti ir daugiau jos skirs jau augantiems pomidorams sunokinti.
Po kiekvieno augalo genėjimo rekomenduojama dezinfekuoti sekatorių. Tam galima naudoti spiritą arba 10 proc. stiprumo baliklio tirpalą.
Įrankių valymas padeda išvengti ligų pernešimo nuo vieno pomidorų krūmo kitam.
Geriausia genėti sausą rytą
Pomidorai dažniausiai pradedami genėti birželį arba liepą, tačiau tikslus laikas priklauso nuo klimato ir augalų pasodinimo datos.
Geriausia tai daryti anksti ryte, sausą dieną. Šlapių pomidorų po lietaus ar laistymo genėti nerekomenduojama, nes per šviežias pjūvių vietas lengviau plinta ligos.
Viena dažniausių klaidų – pernelyg stiprus genėjimas. Pašalinus per daug lapų, vaisiai netenka natūralios apsaugos nuo saulės ir gali būti nudeginti.
Todėl svarbu pomidorų krūmo nepalikti visiškai pliko. Šalinti reikėtų tik nereikalingus pažastinius ūglius, prie žemės augančias šakas ir ligų pažeistus lapus.