Rožinis debesis jūsų sode: augalas, kuris rudenį užburia nepakartojamu grožiu

Šis augalas kilęs iš pietryčių JAV, kur natūraliai auga sausose prerijose ir pakrančių smėlynuose. Tai daugiametis varpinis augalas, sudarantis tankius 60–90 cm aukščio ir panašaus pločio kerus.
Vasarą jis atrodo gana kukliai – siauri, tamsiai žali lapai tampa puikiu fonu žydintiems daugiamečiams augalams. Tačiau artėjant rugsėjui visiškai pasikeičia.
Kaip atsiranda rožinio debesies efektas?
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Rožinė miglonė pradeda žydėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį, o dekoratyvi išlieka iki pirmųjų rimtesnių šalnų.
Iš kero centro išauga ploni žiedynkočiai su 30–40 cm ilgio puriomis šluotelėmis. Jų spalva gali būti nuo švelniai rožinės iki purpurinės – tai priklauso nuo veislės ir apšvietimo.
Ryškioje saulėje šluotelės atrodo beveik alyvinės, debesuotą dieną įgauna sidabrinį atspalvį, o saulėlydžio metu visas augalas ima spindėti lyg rožinis rūkas.
Šis įspūdingas vaizdas išlieka ne vieną savaitę – šluotelės dekoratyvios iki vėlyvo rudens, o sausą žiemą jas galima palikti ir iki pavasario. Pasidengusios šerkšnu jos atrodo ne mažiau įspūdingai.
Kur sodinti?
Geriausiai auga saulėtoje vietoje.
Pavėsyje ji išgyvens, tačiau kerai bus retesni, o žydėjimas – gerokai kuklesnis.
Augalui tinka:
lengva, gerai drenuojama dirva;
neutrali arba silpnai šarminė žemė.
Sunkiose molingose dirvose rekomenduojama įmaišyti smėlio ir smulkaus žvyro, nes augalas nepakenčia užmirkimo, ypač žiemą.
Derlinga dirva nėra būtina – priešingai, pernelyg maistingoje žemėje augalas išaugina daug lapų, tačiau žydi prasčiau.
Sodinti geriausia pavasarį, pasibaigus šalnų pavojui. Tarp augalų palikite 60–80 cm tarpus.
Laistymas ir tręšimas
Įsišaknijusi rožinė miglonė yra labai nereikli.
Laistoma tik ilgai trunkančios sausros metu.
Tręšti pakanka 1–2 kartus per sezoną.
Rekomenduojamos kalio ir fosforo trąšos.
Azoto trąšų reikėtų vengti – jos skatina lapų augimą, silpnina žydėjimą ir mažina augalo atsparumą žiemai.
Ar ištveria žiemą?
Rožinė miglonė gali atlaikyti maždaug –25 °C šaltį.
Šiltesniuose regionuose ji žiemoja be papildomos apsaugos.
Vėsesnio klimato vietovėse didžiausią pavojų kelia ne šaltis, o drėgmė. Kad augalas sėkmingai peržiemotų: sodinkite pakeltoje vietoje; pasirūpinkite puikiu drenažu; žiemai mulčiuokite sausu smėliu arba žvyru;
pridenkite eglišakėmis ar orui laidžia neaustine medžiaga.
Regionuose, kur žiemos labai šaltos, miulenbergiją patartina auginti dideliuose vazonuose. Rudenį juos galima perkelti į vėsią, tačiau nešąlančią patalpą, kur temperatūra siekia 0–5 °C.
Genėjimas ir priežiūra
Pavasarį, dar neprasidėjus aktyviam augimui, senus lapus ir šluoteles reikia nukirpti paliekant 10–15 cm aukščio stiebelius.
Vasarą pakanka retkarčiais ravėti piktžoles ir palaistyti per sausrą.
Kas 3–4 metus kerą rekomenduojama padalyti ir atjauninti.