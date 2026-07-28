„Visi turime vietą mieste, kurią norėtume matyti kitokią. „Dalyvauk! Vilnius“ yra galimybė ne tik apie tai kalbėti, bet ir palikti savo pėdsaką mieste. Kuo daugiau žmonių įsitrauks, tuo labiau Vilnius atspindės pačių vilniečių idėjas.
Šiemet dar labiau didiname projektų finansavimą, kad geros idėjos kuo rečiau atsiremtų į biudžeto ribas. Norime, kad gyventojai drąsiai siūlytų ambicingus projektus, o mes galėtume juos įgyvendinti kokybiškai, apgalvotai ir kuo artimiau pradinei gyventojų idėjai“, – sako Vilniaus savivaldybės Organizacijos vystymo grupės vadovė Lina Koriznienė.
Didesnis biudžetas – daugiau galimybių
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Didėjantis biudžetas nereiškia brangesnių projektų – jis reiškia galimybę sukurti kokybiškas ir išbaigtas viešąsias erdves.
Įrengiant naują sporto aikštelę neužtenka ant žolės patiesti dangą ir pastatyti krepšius. Dažnai pirmiausia tenka nukasti gruntą, sutvirtinti pagrindą, įrengti drenažą, pakloti dangas, pasirūpinti papildoma infrastruktūra, suoliukais, želdiniais ir kitais sprendiniais, kad erdvė būtų patogi, saugi ir tarnautų daugelį metų.
Iki šiol kai kurioms gyventojų idėjoms tekdavo ieškoti paprastesnių sprendimų arba papildomo finansavimo. Pasitaikydavo ir atvejų, kai projektai būdavo įgyvendinami etapais. Tačiau tai nėra gera praktika – kitais metais ta pati idėja gali nebesulaukti gyventojų palaikymo, todėl projektas liktų neužbaigtas.
Didesnis finansavimas leis daugiau idėjų įgyvendinti iš karto ir taip, kaip jas įsivaizdavo patys gyventojai. Tai reiškia daugiau laisvės kurti ne pavienius objektus, o visapusiškai sutvarkytas viešąsias erdves.
Balsą pirmą kartą gaus ir šešiolikmečiai
Šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai. Jaunimas kasdien naudojasi miesto viešosiomis erdvėmis, sporto aikštynais, parkais ar skverais, todėl puikiai žino, kokių pokyčių jiems reikia. Be to, daugelyje Vilniaus mokyklų dalyvaujamasis biudžetas jau seniai tapo kasdienybe – moksleiviai patys siūlo idėjas, balsuoja ir sprendžia dėl dalies mokyklos biudžeto panaudojimo.
Nuo šių metų jaunieji vilniečiai pirmą kartą galės prisidėti prie sprendimų, kaip bus paskirstoma dalis miesto biudžeto.
Balsuojant gyventojams nebereikės rinktis seniūnijos, kurioje jie deklaravę gyvenamąją vietą – sistema tai padarys automatiškai ir pateiks tos seniūnijos mažos apimties projektus, o pasirinkus vieną jų iš karto pasiūlys balsuoti ir už didelės apimties miesto idėjas.
Abu pasirinkimai kaip ir anksčiau bus patvirtinami SMS žinute gautu penkių skaitmenų kodu. Taip balsavimas dar paprastesnis nei ankstesniais metais.
Gerėja prieinamumas
Kad dalyvauti galėtų kuo daugiau žmonių, platforma pirmą kartą pritaikyta ir regėjimo sutrikimų turintiems naudotojams.
Bus galima keisti šrifto dydį ir tipą, įjungti didesnį kontrastą ar atvirkštines spalvas, paryškinti nuorodas ir kitais nustatymais pritaikyti puslapį individualiems poreikiams.
Naujieji patobulinimai leis dar daugiau vilniečių patogiai naudotis platforma ir dalyvauti miesto sprendimuose.
Idėjoms teikti – du mėnesiai
Savo pasiūlymus vilniečiai gali teikti iki rugsėjo 27 d., platformoje „Dalyvauk! Vilnius“ užpildydami idėjos teikimo formą. Vienas gyventojas gali teikti neribotą kiekį idėjų Visas dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašą atitinkančias idėjas įvertins ekspertų komisija. Reikalavimus atitikusios idėjos bus perduotos viešam gyventojų balsavimui, kuris vyks lapkričio 3–30 dienomis.
Mažos apimties (seniūnijų) idėjoms šiemet planuojama paskirstyti 630 tūkst. eurų, o didelės apimties projektams – 1 mln. eurų.
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