Lietuviška vasara diktuoja daugiabučių priežiūros tempą

Bendrovės „Mano BŪSTAS“ specialistai paaiškina, kurios svarbius pastato priežiūros darbus galima kokybiškai atlikti tik šiltuoju metų laiku ir kas dažnai nutinka delsiant.
Šiltasis sezonas – didesniems darbams
Vasarą palankiausia remontuoti daugiabučių stogus ir fasadus, tvarkyti tarpblokines siūles, keisti šilumos punktus bei atlikti kitus didesnės apimties darbus.
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Sausesni ir šiltesni orai leidžia kokybiškai naudoti statybines medžiagas, o remonto darbai vyksta sparčiau bei sukelia mažiau nepatogumų gyventojams.
„Vasara daugiabučiuose yra tikrasis darbymetis. Šiuo laikotarpiu galime atlikti darbus, kuriems būtinos tinkamos oro sąlygos – nuo stogo dangos ir fasado remonto iki tarpblokinių siūlių sandarinimo. Atidėjus juos rudeniui, darbų atlikimas tampa sudėtingesnis, o kartais juos tenka nukelti net į kitus metus“, – sako „Mano BŪSTAS“ priežiūros grupės vadovas Vidas Balbuckis.
Mažas pažeidimas gali tapti problema
Specialistas pabrėžia, kad atidėlioti net ir iš pažiūros nereikšmingų darbų – rizikinga. Prasidėjus lietingam ir šaltam sezonui net nedideli pažeidimai gali sukelti vandens pratekėjimą, didesnius šilumos nuostolius, drėgmės kaupimąsi ir pelėsio atsiradimą.
„Jei yra net ir nedidelių bėdų, kurias galima tvarkyti tik vasarą, patariu nelaukti šaltojo sezono. Jei probleminės vietos liks nesutvarkytos, rudenį ir žiemą pasekmės bus juntamos fiziškai – gali pradėti tekėti vanduo, šalti sienos, didėti šilumos nuostoliai ir sąskaitos už šildymą. Laiku atliktas remontas paprastai kainuoja mažiau nei vėliau šalinama išplitusi žala“, – pabrėžia V. Balbuckis.
Dėmesys šildymui – dar prieš rudenį
Šiltasis metų laikas taip pat tinkamiausias keisti arba modernizuoti daugiabučio šilumos punktą, tikrinti šildymo sistemos būklę ir šalinti nustatytus gedimus. Tokius darbus svarbu užbaigti iki šildymo sezono pradžios, kad atvėsus orams sistema veiktų patikimai ir efektyviai.
Pasak „Mano BŪSTO“ atstovo, vasarą atliekama pastato apžiūra leidžia iš anksto nustatyti silpnąsias vietas ir suplanuoti darbus pagal jų svarbą. Pirmiausia turėtų būti šalinami defektai, galintys kelti pavojų namo gyventojams, pažeisti pastato konstrukcijas arba didinti energijos nuostolius.