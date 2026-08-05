Karščiams smogus žmonės skuba vėsinti butus, tačiau viena klaida gali pridaryti rimtų nemalonumų

Nekilnojamojo turto (NT) projektų vystymo bendrovės „Realco“ NT priežiūros vadovo Andriaus Suginto teigimu, vis karštesnės vasaros keičia ir gyventojų lūkesčius būstui – galimybę atsivėsinti dažniau apsvarsto ir butų gyventojai. Anot jo, ypač greitai įkaista saulėti, daug langų turintys butai – per ilgesnes karščio bangas juose ne visada pakanka kokybiškų langų, žaliuzių ar vėdinimo. Todėl vis aktualesnės tampa sąlygos įsirengti vėsinimo įrangą.
„Gyventojams rūpi ne tik būsto plotas ar vieta, bet ir kaip jame jaučiamasi skirtingais metų laikais. Jei svarstote apie oro kondicionierių, svarbu, kad jis būtų įrengtas tinkamai: pasitelkiant specialistus, įvertinus kaimynų interesus ir gavus visus reikalingus leidimus. Priešingu atveju vėliau gali tekti įrangą išmontuoti ar susidurti su papildomomis išlaidomis“, – sako „Realco“ atstovas.
Vėdinimo, kondicionavimo ir šildymo įrangos montavimu užsiimančios įmonės „Vėdinimas24.lt“ vadovas Tautvydas Striukas pastebi, kad atėjus šiltiems orams kondicionierių poreikis smarkiai išauga – užklausų sulaukiama ir apie 80 proc. daugiau.
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„Karščiausiais vasaros mėnesiais gyventojai vis dažniau teiraujasi dėl kondicionavimo sistemų įrengimo butuose, nes patalpose tampa per karšta ir nekomfortiška. Vis dėlto klientams visada rekomenduojame nelaukti pirmųjų karščių – šiltuoju sezonu užsakymų skaičius smarkiai išauga, ilgėja montavimo eilės, todėl greitai įsirengti įrangą gali būti sudėtingiau“, – dalijasi specialistas.
Oro kondicionierius bute: kada prireiks leidimų?
Pasak T. Striuko, kondicionieriaus išorinis blokas daugiabutyje gali būti arba pastatomas balkone, arba tvirtinamas prie pastato sienos (fasado), o kai kuriais atvejais – montuojamas ant stogo arba automobilių stovėjimo aikštelėse, jei tam yra numatytos vietos.
Jo aiškinimu, jei išorinis blokas tvirtinamas prie daugiabučio sienos, reikalingas daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas – paprastai tariant, su tuo sutikti turi 50 proc. + 1 kaimynas. Kadangi toks montavimas keičia pastato išvaizdą, dažnai reikia ir paprastojo remonto aprašo ar projekto bei statybą leidžiančio dokumento, išduodamo per „Infostatybą“. Toks procesas gali užtrukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.
Jei išorinis blokas statomas balkone, netvirtinant jo prie fasado ar kitų bendrojo naudojimo konstrukcijų ir nekeičiant pastato išvaizdos, įrangą įprastai galima sumontuoti per kelias dienas ar savaitę. Anot T. Striuko, tokiu atveju papildomų leidimų dažniausiai nereikia, nebent tai numatyta konkretaus namo taisyklėse arba sprendimas vis tiek paveikia bendrojo naudojimo objektus.
„Kai leidimų nereikia, galima iš karto kreiptis į kondicionierius montuojančią įmonę ir susitarti dėl darbų. Jei įranga tvirtinama prie fasado ar kitų bendrojo naudojimo konstrukcijų, pirmiausia reikėtų kreiptis į namo administratorių ar bendrijos pirmininką. Tuomet išsiaiškinama, ar reikės gyventojų sutikimo, remonto ar statybą leidžiančio dokumento. Gavus reikalingus sutikimus, parengus dokumentus ir, jei reikia, gavus leidimą, galima kreiptis į įmonę dėl montavimo darbų“, – pasakoja „Vėdinimas24.lt“ vadovas.
Tuo metu A. Sugintas atkreipia dėmesį, kad naujesniuose projektuose vėsinimo sprendimai dažnai apgalvojami dar ankstyvajame etape. Pavyzdžiui, kai kuriose „Realco“ vystomuose daugiabučiuose vietos oro kondicionierių išoriniams blokams būna numatytos iš anksto. Paprastai – ant stogo, automobilių stovėjimo aikštelėse ar pačiuose balkonuose įrengtose specialiose „nišose“, kur blokai paslepiami nuo vaizdo ir nekeičia fasado išvaizdos.
„Tokie sprendimai leidžia gyventojams kondicionierius įsirengti paprasčiau – išoriniai blokai nekabinami bet kur ant fasado, neužima papildomos vietos balkone ir negadina bendro pastato vaizdo. Kai vėsinimo įrangai vieta numatyta iš anksto, gyventojui leidimų nereikia – pakanka kreiptis į pasirinktą įmonę ir įsirengti oro kondicionierių tam numatytoje vietoje“, – pamini „Realco“ NT priežiūros vadovas.
Vėsinimo alternatyvos bute
T. Striuko teigimu, jei leidimų ar kaimynų sutikimų gauti nepavyksta, verta apsvarstyti kitą kondicionieriaus tipą. Vienas jų – mobilus kondicionierius, kurį galima perkelti iš vienos patalpos į kitą, o karštas oras išvedamas per žarną, dažniausiai – pro langą. Kitas variantas – monoblokinis kondicionierius, neturintis išorinio bloko, tačiau jam gali reikėti angų sienoje, todėl dėl įrengimo sąlygų reikėtų pasitarti su specialistais.
Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad oro kondicionieriaus montavimą rekomenduojama patikėti tik atestuotiems specialistams. Jie užtikrina, kad įrenginys būtų sumontuotas saugiai, tinkamai veiktų ir neprarastų garantijos. Be to, pasak T. Striuko, norint išvengti pykčių su kaimynais ar institucijomis, kondicionierius neturi būti per triukšmingas ir trukdyti kitiems, kondensato vanduo neturi lašėti ant kaimynų balkonų, langų ar praeivių.
„Jei kondicionierių montuoja kvalifikuotas specialistas, o įrengimas netrukdo kaimynams ir negadina pastato, problemų paprastai nekyla“, – dalijasi „Vėdinimas24.lt“ vadovas.
Todėl, anot „Realco“ atstovo, vėdinimo ir vėsinimo sprendimus geriausia apgalvoti dar prieš įsikeliant, iš anksto įsivertinus technines galimybes ir išvengiant rūpesčių ateityje. A. Sugintas priduria, kad naujesniuose butuose lengviau išlaikyti komfortą per karščius padeda ir aukštesnė pastato energinė klasė, kokybiški langai, sandarumas, taip pat oro kondicionieriams jau iš anksto numatomos vietos, dėl kurių išvengiama papildomų derinimų.