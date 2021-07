Izraelis uždraudė kailių prekybą. Daugiau jokių kailinių, kailiais puoštų paltų ir batų. Jokių kailinių žvėrelių fermų. PETA tai vadina istorine pergale, kuri, kaip manoma, paskatins ir kitas šalis atsisakyti kailių. Be to, dabar tam motyvacijos yra daugiau nei bet kada anksčiau.

Prie šio sprendimo PETA greičiausiai prisidėjo savo filmukais ir kitu turiniu, rodančiu kailinių žvėrelių fermų realybę. Nešvarios, perpildytos ir apskritai žiaurios fermos šokiravo ne vieną interneto naudotoją. Be to, vietose, kur gyvūnai gyvena taip arti vienas kito, lengvai plinta ligos. Tai matėme ir per šią pandemiją, kai koronavirusai ėmė plisti tarp audinių.

Tuo tarpu „The Times of Israel“ šį įstatymą pavadino simboliniu. Mat kailiais vis tiek galima prekiauti, jei tai daroma religiniais, moksliniais ar švietimo tikslais. Žydų ultraortodoksai per religines šventes nešioja kailines kepures – tai daryti bus galima ir toliau. Puoštis kailiais bus gerokai sunkiau, bet jie šiltoje valstybėje ir taip nebuvo labai populiarūs.

Tikėtina, kad kailinės aprangos era artėja prie pabaigos ir kitose šalyse. Žmonės vis labiau susirūpina aplinkosauga, o kailiai jau seniai nebepatenka į aukštosios mados kūrėjų akiratį. Tiesą sakant, pasaulinio lygio žvaigždės dažnai vengia nešioti kailius, nes jie dabartinėje kultūroje gali net ir pakenkti reputacijai. Nuo jūsų pažiūrų priklauso, ar tai yra gerai, ar blogai, bet Izraelio pavyzdžiu anksčiau ar vėliau paseks ir kitos valstybės.