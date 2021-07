Ukrainos aplinkos ministrą apstulbino Lietuvos depozito sistemos pasiekimai

Romanui Abramovskiui sukėlė didelę nuostabą, kad Lietuvoje sugrąžinama daugiau kaip 90 proc. PET plastiko butelių. „Užstato sistemos administratoriaus“ duomenimis, Lietuvos gyventojai pernai grąžino beveik 612,7 mln. į rinką išleistų vienkartinių užstato pakuočių.

Simonas Gentvilas supažindino Romaną Abramovskį su nuo liepos 1 d. įgyvendinama aplinkosaugos reforma, kontrolės funkcijas perduodant Aplinkos apsaugos departamentui, nes tokį patį principą – reguliavimą atskirti nuo kontrolės – ketinama įgyvendinti ir Ukrainoje.

Tiesa, 2017 m. pradėta ir Lietuvoje pasiteisinusi urėdijų reforma, jas apjungiant į vieną įmonę, Ukrainos ministro vertinimu, jo šalyje sulauktų didelio pasipriešinimo.

„Ukrainos valstybinius miškus valdo daug įmonių visuose regionuose – vidutiniškai 5 tūkst. hektarų ploto, ir jie veikia praktiškai be kontrolės. Be to, kaip ir Lietuvoje, Ukrainos visuomenę labai jaudina plynų kirtimų praktika“, – sakė Romanas Abramovskis.

Neseniai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo Ukrainoje pasodinti milijardą medžių per metus ir pasodinti milijoną hektarų miško.

Beje, dvišalio ministrų susitikimo metu iškilo įdomi detalė: Ukrainos ir Lietuvos aplinkos ministerijų kolektyvas yra panašaus dydžio – (260 darbuotojų Ukrainoje ir 230 darbuotojų Lietuvoje).