Išmani naujovė: aplinkosaugos leidimus gausite keliais paspaudimais telefone

Sistemoje išduodama daugiau kaip 10 skirtingų rūšių leidimų, o didžiąją dalį sudaro leidimai žvejams mėgėjams.

„Tai vienas iš daugybės konkrečių žingsnių visai valstybei toliau žengiant debiurokratizacijos ir dereguliavimo kryptimi, kaip ir numatyta dabartinės Vyriausybės programoje. Vartotojas jau atprato nuo popieriaus, todėl ir valstybė reguliuodama turi be jo apsieti, o dar geriau, kai viskas, ko reikia, padaroma keliais paspaudimais patogiose platformose. Pagaliau skaitmeninę galimybę įgyja apie 200 tūkst. žvejų ir kitų į gamtą žengti leidimą gavusių gyventojų“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

ALIS aktualus ne tik žvejams: sistemoje atnaujintas miškų kirtimo leidimų išdavimo procesas, netolimoje ateityje jis dar bus tobulinamas.

Vienas svarbiausių pakeitimų – naujoje ALIS nebereikia prisijungti prie sistemos, norint įsigyti žvejo mėgėjo korteles, tarp jų – populiariausias korteles žvejybai Nemuno deltoje, upėtakių žvejybai Merkyje ir kitas. Tik lašišų ir šlakių žvejybai skirtos kortelės bus išduodamos senuoju būdu, kad būtų galima teikti ataskaitas apie sugautas žuvis.

Be to, sistemoje bus galima rasti išnuomotų vandens telkinių sąrašą: jame pažymėti ir tie, kuriuose žvejyba limituojama. Vienas didžiausių ALIS pranašumų – per ją įsigytų leidimų nereikia spausdinti, užtenka žinoti numerį ar išsaugoti telefone.

Atnaujinta ALIS pritaikyta naudotis išmaniuosiuose įrenginiuose, todėl žvejybos leidimus bus patogiau įsigyti pakeliui į žvejybą ar net žvejybos vietoje. Vis dėlto išsiaiškinti, koks leidimas konkrečiame vandens telkinyje reikalingas, ir jį įsigyti patartina dar prieš ruošiantis žvejoti.

Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kuomet žvejai suklydę įsigydavo keletą tokių pačių žvejybos leidimų, todėl įdiegtas kontrolės mechanizmas, kuri neleis vienodų leidimų tam pačiam asmeniui įsigyti persidengiančiu laikotarpiu.

Užsakytas leidimas nuo šiol bus atsiunčiamas tiesiai į el. paštą, apmokėjus už jį pateikiama išsami informacija, kur galima peržiūrėti ir atsisiųsti visus turimus žvejybos leidimus. ALIS naudojasi mokėjimų tarpininko paslaugomis, todėl užtikrinta, kad už leidimus būtų galima sumokėti visą parą, bet kuriomis dienomis, o apmokėjus jie bus išduoti per kelias minutes.

Patobulintas ir ALIS viešinimo modulis, jame pateikiama informacija apie išnuomotus vandens telkinius. Tereikia pasirinkti norimą rajoną ir bus matomas visų išnuomotų vandens telkinių sąrašas. Jame pažymėti vandens telkiniai, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, juose žvejoti leidžiama tik turint žvejo mėgėjo kortelę.

„ALIS mėgėjų žvejybos leidimai turi vieną esminį privalumą lyginant su išduodamais kitų platintojų: jie laikomi elektroniniais, o jų duomenys saugomi elektroninėje erdvėje, todėl šių leidimų spausdinti nebūtina (išskyrus žvejo mėgėjo korteles lašišų ir šlakių žvejybai).

Užtenka žvejybos vietoje žinoti jų numerį, galima tokius leidimus tiesiog išsaugoti telefone ir nekils rūpesčių juos pametus ar sugadinus“, – teigia Aplinkos ministerijas Gamtos apsaugos politikos grupės vyr. specialistas Povilas Paukštė.

Kitų platintojų leidimus, išduotus „Perlo“ terminaluose, parduotuvių „Maxima“ kasose, „Tiketoje“ ar „Narvesen“ kioskuose, vis dar reikia turėti atspausdintus žvejybos vietoje. Šiuo metu vykdoma visų leidimų platintojų integracija su ALIS sistema ir ateityje popierinių leidimų nebebus privaloma turėti žvejybos vietoje, nepriklausomai nuo to, kur jie įsigyti.

Dalis ALIS naujovių, susijusios su lašišų ir šlakių žvejyba, jau sukurtos, tačiau naudotis jomis bus galima netolimoje ateityje, suderinus su teisės aktų reikalavimais. Sudaryta galimybė išduoti skirtingų tipų žvejo mėgėjo korteles, kurių kaina galės skirtis, priklausomai nuo to, ar kortelė suteiks teisę sužvejoti limituojamas vertingas žuvis. Taip pat atsirado galimybė riboti vienam žvejui išduodamų žvejo mėgėjo kortelių skaičių.

Sistema bus tobulinama toliau, todėl Aplinkos ministerija kviečia dalintis pastebėjimais ir pasiūlymais.