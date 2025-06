Vasarą į taromatus grąžinama dvigubai daugiau taros: Lietuvos gyventojai užstatą ne tik pasiima, bet ir aukoja

Pasak „Užstato sistemos administratorius“ generalinio direktoriaus Gintaro Varno, vasarą taromatuose fiksuojama didžiausia apkrova – grąžinamos taros kiekis išauga dvigubai.

„Birželis yra geriausias metas grąžinti ilgiau kauptą tarą, kad vasarai įsibėgėjant nepritrūktų vietos sandėliuoti. Mūsų partnerių prekybininkų patirtis rodo, kad surinkimo vietose šiltuoju metų laiku darbas darbą veja – pakuočių grąžinimo rodikliai neretai būna rekordiniai. Iš viso per metus Lietuvoje pernai buvo grąžinta 708,5 mln. užstato pakuočių. Kone trečdalis šio kiekio buvo priduotas per vasaros mėnesius“, – teigia G.Varnas.

Pasak „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovo Antano Bubnelio, vasaros laikotarpiu išaugęs grąžinamos taros kiekis – natūrali tendencija.

„Vasarą tradiciškai vyksta daugiau švenčių, žmonės dažniau atostogauja, leidžia laiką gamtoje ar su artimaisiais, taip pat fiksuojami karšti orai, todėl išauga vandens ir įvairių gėrimų poreikis. Kaip ir kasmet, šiuo laikotarpiu fiksuojame augančius gėrimų pardavimus, o tai tiesiogiai susiję ir su išaugusiu taros grąžinimu. Didesni kiekiai grąžinamos taros kartu reiškia ir galimybę skirti didesnę paramą. Net 20 proc. gyventojų renkasi užstatą skirti socialinėms iniciatyvoms, pavyzdžiui, mūsų taromatuose gyventojai gali atgautą sumą paaukoti vaikų dienos centrams“, – sako A.Bubnelis.

Užstatą grąžinti jau priprato

G.Varno teigimu, užstato sistema pradėjo veikti beveik prieš dešimtmetį, o per šį laikotarpį Lietuvos gyventojų aktyvumas priduodant tarą augo.

„Per šį laikotarpį gyventojų aktyvumas nesumažėjo – priešingai, taros grąžinimas tapo natūraliu įpročiu, kuris nebekelia klausimų ar abejonių. Toks pokytis itin naudingas aplinkai – grąžintos pakuotės yra perdirbamos ir gali vėl sugrįžti į parduotuvių lentynas kaip nauji gaminiai“, – teigia „Užstato sistemos administratorius“ generalinis direktorius.

Augant grąžinamos taros kiekiui, daugėjo ir galimybių ne tik atsiimti susigrąžintą sumą, bet ir ją paaukoti socialinėms iniciatyvoms.

„Iki šiol kartu su mūsų pirkėjais jau esame paaukoję daugiau nei 600 tūkst. eurų – tai reikšmingas rezultatas, kuris parodo ne tik žmonių norą prisidėti prie prasmingų iniciatyvų, bet ir augantį visuomenės sąmoningumą. Ypač vasarą, kai dėl šilto oro ir atostogų metu išaugusio vartojimo smarkiai padidėja grąžinamos taros kiekiai, turime puikią galimybę ne tik saugoti aplinką, bet ir prisidėti prie vaikų gerovės. Taromatuose surinktą sumą padvigubiname ir lygiomis dalimis išdaliname organizacijoms „Gelbėkit vaikus“, „Lietuvos Caritas“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybai“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas.

Naudinga ne tik aplinkai, bet ir suteikia galimybę skirti paramą

Pasak A.Bubnelio, taros pridavimas svarbus aplinkos tausojimui, be to jis suteikia galimybę prisidėti prie socialinių iniciatyvių bei paremti tuos, kam to labiausiai reikia. 47 proc. tyrimo dalyvių atsakė, kad aukoti taromatuose renkasi dėl paprastumo.

„Beveik pusė respondentų teigė, jog aukoti taromatuose renkasi dėl paprastumo, o 40 proc. – dėl nejaučiamo didelio finansinio praradimo, mat aukojama suma, atgauta už tarą, o ne esamos santaupos. Toks mechanizmas padeda įtraukti daugiau žmonių į paramos kultūrą ir rodo, kad net mažas, bet lengvas gestas gali tapti nuosekliu įpročiu“, – pažymi A.Bubnelis.

Atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kokios priemonės gyventojus skatina aukoti daugiau – 46 proc. apklaustųjų išskyrė iniciatyvas, kurios padvigubina ar kitaip padidina auką.

„Toks modelis suteikia papildomą prasmę ir motyvaciją – žmonės jaučia, kad jų sprendimas įgauna dar didesnę vertę ir realiai padeda daugiau. Būtent tokį principą taikome ir mes – visas per taromatus klientų paaukotas lėšas padvigubiname, kad parama pasiektų kuo daugiau vaikų dienos centrų. Tai paprastas, bet labai veiksmingas būdas paskatinti dosnumą, ypač, kai paaukoti galima greitai ir be papildomų pastangų“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas.

Paaukoti vaikų dienos centrams galima 81 Lietuvoje veikiančioje „Lidl“ parduotuvėje 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.