5 milijardų jūros žvaigždžių „žudynių“ mįslė įminta: žmonės nesupranta, ką reiškia ši epidemija

Dabar mokslininkai skelbia, kad pagaliau įminė mįslę apie ligą, kuri pražudė daugiau nei 5 milijardus jūros žvaigždžių, rašo „MSNBC News“.
Per epidemiją labiausiai nukentėjo saulėgrąžų jūrų žvaigžde vadinama rūšis, kuri per pirmuosius penkerius protrūkio metus prarado apie 90 procentų populiacijos.
„Tai išties siaubinga. Sveikos jūrų žvaigždės turi išpūstas, tiesiai kyšančias rankas, bet dėl ligos auga pažeidimai ir jų rankos nukrenta“, – apie epidemiją kalbėjo jūrų ligų ekologė iš Hakai institutų Britų Kolumbijoje (Kanada) Alyssa Gehman.
Ji prisidėjo prie priežasties nustatymo.
Moksliniame žurnale „Nature Ecology and Evolution“ paskelbta, kad epidemijos kaltininkė – bakterija, kuri užkrėtė ir vėžiagyvius.
Tyrėjams prireikė daugiau nei dešimtmečio, kad nustatytų ligos priežastį, pakeliui pasitaikydavo daug klaidingų užuominų ir netikėtų posūkių.
Ankstyvieji tyrimai užsiminė, kad priežastis gali būti virusas, tačiau paaiškėjo, kad densovirusas, į kurį mokslininkai iš pradžių sutelkė dėmesį, iš tikrųjų buvo normalus gyventojas sveikų jūrų žvaigždžių viduje ir nebuvo susijęs su liga.
Dabar, kai mokslininkai žino priežastį, jie turi daugiau galimybių įsikišti ir padėti jūrų žvaigždėms.
Hakai instituto atstovė ir tyrimo bendraautorė Melanie Prentice teigė, kad mokslininkai dabar galėtų ištirti, kurios iš likusių jūros žvaigždžių vis dar sveikos ir apsvarstyti, ar jas reikėtų perkelti, galbūt veisti nelaisvėje, kad vėliau būtų galima persodinti į vietoves, kurias ypač paveikė epidemija.
Mokslininkai taip pat gali ištirti, ar kai kurios populiacijos turi natūralų imunitetą ir ar gydymas, pavyzdžiui, probiotikai, gali padėti sustiprinti imunitetą ligai.
Toks atkūrimo darbas svarbus ne tik jūrų žvaigždėms, bet ir visoms Ramiojo vandenyno ekosistemoms, nes sveikos jūrų žvaigždės suryja jūros ežių perteklių.
Sumažėjus jūrų žvaigždžių, jūrų ežių, kuriuos jos paprastai ėda, populiacija smarkiai išaugo ir per dešimtmetį prarijo apie 95 proc. jūros dumblių miškų Šiaurės Kalifornijoje.
Šie rudadumblių miškai teikia maisto ir buveinių įvairiems gyvūnams, įskaitant žuvis, jūrų ūdras ir ruonius.
Tyrėjai tikisi, kad nauji radiniai leis jiems atkurti jūrų žvaigždžių populiacijas ir atauginti rudadumblių miškus, kurie yra liginami su „vandenyno atogrąžų miškais“.