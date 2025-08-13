Norite naujiems mokslo metams pasiruošti tvariau? „Lidl“ pataria, kaip tai padaryti

„Pasiruošimas naujiems mokslo metams – ne tik sąsiuviniai ar kuprinės, kartu tai metas, kai vaikai pradeda mokytis ir atrasti, todėl svarbu kurti tokią aplinką, kuri skatintų ne tik smalsumą, bet ir atsakingą požiūrį į vartojimą. Vis dažniau pastebime, kad pirkėjai ieško tvaresnių sprendimų ir sąmoningiau renkasi prekes, todėl labai svarbu pasiūlyti pasirinkimus, kurie būtų draugiški aplinkai. Rinkdamiesi tokias priemones, rodome vaikams pavyzdį, kaip galima rūpintis aplinka net priimant mažus kasdienius sprendimus. „Lidl“ parduotuvėse siekiame padėti pasiruošti mokyklai visapusiškai – už žemą kainą, patogiai ir tvariau“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Atsakingi sprendimai priimami nuo mažens
Svarbu žinoti, kad vaikai nuo mažens geba suprasti, kodėl svarbu rūpintis aplinka, jei apie tai kalbama jiems suprantamu, įdomiu ir įtraukiančiu būdu.
„Kalbėtis su vaikais apie tvarumą svarbu pradėti nuo paprastų, jų pasauliui artimų pavyzdžių. Vietoj sudėtingų sąvokų apie CO2 ar klimato kaitą, galima kalbėti apie tai, kaip saugoti miškus, gyvūnus ar švarų vandenį – dalykus, kurie jiems rūpi natūraliai. Jei paaiškinsime, kad gyvūnai neturi kur gyventi dėl kertamų miškų ar šiukšlių, ilgainiui jie patys imasi iniciatyvos: nori rūšiuoti, naudoti mažiau plastiko, net patys apie tai primena tėvams“, – tvirtina M.Anilionė.
Ji pataria mokyklinių reikmenų apsipirkimą paversti žaidimu, kuris ne tik lavintų, bet ir padėtų formuoti ilgalaikius įpročius.
„Žaidimų įtraukimas į kasdienes užduotis – paprastas, bet labai veiksmingas būdas kurti tvarumo įpročius. Pavyzdžiui, renkantis mokyklines priemones galima išsikelti užduotį, kas pirmas parduotuvėje suras daugiau prekių su tvarumo sertifikatais. Taip vaikai ne tik smagiai leis laiką, bet ir greitai įsimins, kokie pasirinkimai yra draugiškesni aplinkai“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Peržiūrėkite, ką turite namuose
Siekiant naujų mokslo metų pradžiai pasiruošti tvariau, svarbiausia peržiūrėti turimas priemones – galbūt nuo praėjusių metų dar liko nepanaudotų sąsiuvinių, vis dar rašančių flomasterių ar rašiklių, o kuprinė puikiai tarnaus ir šiemet.
„Prieš ruošiantis į parduotuvę, atlikite namų darbus – pažiūrėkite, kokios pamokos laukia šiemet, kas liko nuo praėjusių metų ir ką tikrai dar galima naudoti. Juk kasmet galbūt nebūtina pirkti naujo skriestuvo, liniuotės ar pieštukų. Tuo metu, jei vaikas pradeda naują dalyką, pavyzdžiui, dailę ar technologijas, gali prireikti specifinių priemonių, tokiu atveju verta jas įtraukti į pirkinių sąrašą. Toks planavimas padeda ne tik apsipirkti tvariau, bet ir išvengti nereikalingų išlaidų“, – teigia M.Anilionė.
Ji priduria, kad mokyklinės prekės tarnaus ilgiau, jei bus pagamintos iš kokybiškų medžiagų, todėl, siekiant priimti aplinkai draugiškesnius sprendimus, M.Anilionė pataria rinktis kokybiškus reikmenis mokyklai.
„Siekiame pasiūlyti kuo kokybiškesnius produktus visose kategorijose, tad mokyklinės prekės vaikams nėra išimtis. Skiriame išskirtinį dėmesį sudedamosioms dalims ir taikome aukštus kokybės bei saugos reikalavimus savo tiekėjams. Pavyzdžiui, dauguma mūsų privataus prekės ženklo „Lupilu“ vaikų drabužių yra gaminami ne tik iš perdirbtų medžiagų, bet ir papildomi visame pasaulyje vertinamomis kokybiškomis tekstilėmis, tokiomis kaip „Lycra“. Tai leidžia užtikrinti, kad gaminiai būtų patogūs, patvarūs ir saugūs vaikams“, – tvirtina „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Ieškokite sertifikuotų prekių
„Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė taip pat pataria ieškoti produktų, pažymėtų tvarumo sertifikatais – jie padeda atpažinti, kad gaminys buvo sukurtas tausojant gamtą, laikantis socialiai atsakingų gamybos principų.
„Pavyzdžiui, mūsų asortimente esantys „Crelando“ pieštukai ir teptukai gaminami iš FSC (angl. „Forest Stewardship Council“) sertifikuotos medienos, tai rodo, kad produkte naudojama mediena ar popierius buvo išgauti atsakingai tvarkomuose miškuose, kuriuose saugoma biologinė įvairovė, paisoma vietos bendruomenių teisių ir laikomasi vietos bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų. FSC sertifikuoti miškai tvarkomi taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė ekologinė pusiausvyra, socialinė atsakomybė ir ekonominis tvarumas.
Vaikų aprangoje naudojame medvilnę, pažymėtą „Cotton made in Africa“ ženklu bei medžiagas su „Recycled Claim Standard“ ar „Global Recycled Standard“ sertifikatais. Tai reiškia, kad drabužiuose ne tik yra perdirbtų medžiagų, bet ir juos gaminant buvo laikomasi socialinės atsakomybės bei taršos mažinimo principų“, – teigia M.Anilionė.
