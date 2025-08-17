Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
GamtaEko

Šioje vietoje be leidimo lankytis draudžiama: vien šį savaitgalį – keliasdešimt surašytų protokolų

2025 m. rugpjūčio 17 d. 11:32
Lrytas.lt
Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Gyvosios gamtos departamento pareigūnai Plazės gamtiniame rezervate penktadienį, rugpjūčio 15 d., nubaudė virš 20 rezervato pažeidėjų ir surašė administracinio nusižengimo protokolus.
Daugiau nuotraukų (5)
Bauda už rezervato pažeidimą kiekvienam asmeniui yra nuo 30 eur. Tuo metu ketvirtadienį nubausti tik 4 pažeidėjai.
„Plazės gamtiniame rezervate lankytis be leidimo draudžiama! Rezervatas paženklintas informacinėmis lentelėmis. Plazės gamtiniame rezervate saugomos retos buveinės, nykstančios paukščių, drugių, plėviasparnių rūšys, kurias naikina žmonių trypimas“, – primena Pajūrio regioninio parko darbuotojai feisbuko paskyroje.
Jų teigimu, masiškai lankomas pajūris visur kitur šias rūšis žemyniniame pajūryje išnaikina. Žemyniniame pajūryje tik 4 km pajūrio ruožas paliktas gamtai, kad pajūriui būdingos augalų ir gyvūnų rūšys nors kažkur išliktų, prašom gerbti gamtą.
„Jūsų sumokėtos baudos pateks į Aplinkos apsaugos rėmimo fondą, kuris skiria finansavimą gamtos atkūrimo programoms. Primename, Pajūrio regioniniame parke plaukioti vandens motociklais draudžiama“, – įspėja gamtosaugininkai.
rezervatasaplinkosaugaBauda

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.