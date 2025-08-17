Šioje vietoje be leidimo lankytis draudžiama: vien šį savaitgalį – keliasdešimt surašytų protokolų

Bauda už rezervato pažeidimą kiekvienam asmeniui yra nuo 30 eur. Tuo metu ketvirtadienį nubausti tik 4 pažeidėjai.
„Plazės gamtiniame rezervate lankytis be leidimo draudžiama! Rezervatas paženklintas informacinėmis lentelėmis. Plazės gamtiniame rezervate saugomos retos buveinės, nykstančios paukščių, drugių, plėviasparnių rūšys, kurias naikina žmonių trypimas“, – primena Pajūrio regioninio parko darbuotojai feisbuko paskyroje.
Jų teigimu, masiškai lankomas pajūris visur kitur šias rūšis žemyniniame pajūryje išnaikina. Žemyniniame pajūryje tik 4 km pajūrio ruožas paliktas gamtai, kad pajūriui būdingos augalų ir gyvūnų rūšys nors kažkur išliktų, prašom gerbti gamtą.
„Jūsų sumokėtos baudos pateks į Aplinkos apsaugos rėmimo fondą, kuris skiria finansavimą gamtos atkūrimo programoms. Primename, Pajūrio regioniniame parke plaukioti vandens motociklais draudžiama“, – įspėja gamtosaugininkai.