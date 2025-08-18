Nemokamas aplinkosaugos festivalis „Darom prie jūros 2025“ kviečia į veiklas visai šeimai

Tris dienas festivalio erdvė ant jūros kranto taps bendruomenės susitikimo vieta. Lankytojai galės dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, susipažinti su įvairiomis aplinkosaugos iniciatyvomis, prisijungti prie žygių ir edukacijų apie Baltijos jūros ekosistemą, išbandyti lauko žaidimus ir dalyvauti viktorinose. Bus pristatoma ir kampanija „Iš gamtos – ne tuščiomis“, kviečianti kiekvieną pasivaikščiojimą gamtoje paversti mažu, bet svarbiu indėliu švarinant aplinką.
Vakaro programoje – koncertai ant jūros kranto, kuriuose pasirodys Rokas Yan, Lukas Pilkauskas ir Monika Linkytė. Taip pat numatyti susitikimai ir atviri pokalbiai su įkvepiančiais pašnekovais apie Baltijos jūros būklę ir aplinkosaugos iššūkius.
Bendruomeniškumas ir tikri darbai gamtai
„Per penkerius metus „Darom prie jūros“ tapo laukiamu vasaros įvykiu, į kurį žmonės atvyksta ne tik dėl pramogų, bet ir dėl galimybės nuveikti realų darbą gamtai. Tai vieta, kur tvarkymosi darbai, muzika, kūryba ir bendrystė susilieja į vieną nepakartojamą patirtį. Mums svarbu, kad kiekvienas dalyvis čia jaustųsi bendruomenės dalimi ir pamatytų savo indėlio prasmę“, – sako VšĮ „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Partnerių indėlis
Pagrindinis festivalio partneris – SDG – prie iniciatyvos jungiasi jau antrus metus. „Šis festivalis – kur kas daugiau nei pakrančių tvarkymo akcija. Tai proga prisidėti prie pajūrio švarinimo, prasmingai praleisti laiką gamtoje, patirti bendrystę ir įgyti naujų žinių. Kviečiame visus jungtis – tvarkykime mūsų pakrantes, saugokime pajūrį ir stiprinkime bendruomenę,“ – teigia SDG generalinis direktorius Eduardas Jasas.
SDG komanda festivalyje vėl dalyvaus aktyviai – savanoriaus tvarkymosi darbuose, bei kvies susipažinti su aplinkosaugos iniciatyvų platforma „Darom kartu su SDG“. Partneriai pabrėžia, kad gyvas dalyvavimas ir bendras darbas su žmonėmis įkvepia labiau nei vien finansinė parama.
Festivalis vyks rugpjūčio 22–24 d. Melnragėje.
Dalyvavimas nemokamas, tačiau norintys prisidėti prie tvarkymosi darbų kviečiami registruotis iš anksto: https://forms.gle/aQumx9AaHazErFVC7.
Visa programa ir daugiau informacijos – https://mesdarom.lt/darom-prie-juros/.