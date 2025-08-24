Seime – siūlymas griežtinti aplinkosaugos kontrolę

Parlamentaras siūlo lengvinti pareigūnų patekimą į teritoriją, kurioje galimai vyksta aplinkosauginis pažeidimas.
„Pareigūnai ne visada gali laisvai įeiti į teritorijas, kuriose galimai vykdomas aplinkosauginis pažeidimas, todėl siūlau aiškiau reglamentuoti pareigūnų patekimą į teritoriją, kai siekiama atlikti patikrinimus dėl galimų aplinkosauginių pažeidimų. Pareigūnams turi būti sudaromos sąlygos operatyviai ir netrukdomam įeiti į teritoriją atlikti tyrimo“, – pranešime cituojamas L. Jonauskas.
Tiesa, kartu jis taip pat siūlo aplinkosaugininkams suteikti teisę naudoti vietos nustatymo bei išplėsti vaizdo stebėjimo bei fiksavimo įrangą.
Socialdemokrato teigimu, dėl nepakankamo reglamentavimo pareigūnams atliekant tyrimus užkertamas kelias fiksuoti pažeidimus vaizdo stebėjimo ir fiksavimo įranga.
„Neteisėti sąvartynai, brakonieriavimas, medienos vagystės ir daug kitų pažeidimų gali ir turi būti lengviau išaiškinami suteikus teisę pareigūnams naudoti tokią įrangą“, – sakė jis.
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas taip pat atkreipė dėmesį ir į valstybinės kontrolės pareigūnų fizinį bei socialinį pažeidžiamumą. Jis siūlo visiems gyvosios gamtos apsaugos pareigūnams numatyti galimybę naudoti šaunamąjį ginklą, taip pat sulyginti aplinkosaugininkų ir vidaus tarnybos statutinių pareigūnų garantijas.
„Visas šias garantijas turi vidaus tarnybos statutiniai pareigūnai. Tokią apsaugą ir socialines garantijas turėtų turėti ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai“, – pridūrė Seimo narys.
Planuojama, kad šie siūlymai bus svarstomi jau šių metų rugsėjį.
Linas Jonauskas
