Svarbi žinia grožio meistrėms: štai kur galite atiduoti neseniai uždraustus nagų lakus

Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo Europos Komisijos reglamentas, kuriuo kosmetikos gaminiuose draudžiamas 21 cheminės medžiagos naudojimas dėl jų kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų savybių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Didžiausio susirūpinimo sulaukė draudimas naudoti cheminę medžiagą, trumpinamą kaip TPO. Ši medžiaga gali būti naudojama geliniuose nagų lakuose, nes veikiama UV spindulių ar LED lempų skleidžiamos šviesos spartina net ir daug pigmentų savo sudėtyje turinčių nagų gelių kietėjimą.
Pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovė „Toksika“, siekdama, kad tokios pavojingos atliekos neatsidurtų buitinių atliekų konteineriuose ir būtų sutvarkytos saugiai, nemokamai surinks netinkamus naudoti gelinius lakus bendrovės padaliniuose Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Alytuje.
„Toksika“ ragina visas ir visus grožio nagų meistrus, turinčius nebetinkamų naudoti nagų lakų, ne išmesti juos kartu su buitinėmis atliekomis, o atiduoti juos „Toksikai“, kuri tinkamai sutvarkys šias pavojingas medžiagas.
„Toksika“ nemokamai priims netinkamus naudoti lakus šiuose padaliniuose: Kuro g. 15, Vilnius; Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r.; Ketvergių g. 11, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.; Karjero g. 2B, Takniškių k., Alytaus r.
