Tvarkymosi sezonas tęsiasi: įmonės renkasi talkas ir rudenį

Nors iš pirmo žvilgsnio teritorija atrodė tvarkinga, dalyviai nustebo pamatę, kiek daug šiukšlių slypi prie kelių ir miško takų. Pasak jų, kai kurių radinių – šiferio gabalų ar statybinių atliekų – tokioje vietoje rasti visiškai nesitikėjo.
„Buvo įdomu pamatyti ir patyrinėti Valakampius kitomis akimis. Įprastai čia atvažiuojame praleisti laiko paplūdimyje ar tiesiog pasivažinėti dviračiais, ir visai nesusimąstome apie žmonių paliekamus ekologinius pėdsakus. O štai pasivaikščioję atokesniais takeliais ir atidžiau pasidairę, pamatėme, kiek daug paliekama šiukšlių, ypač nuorūkų, kavos puodelių, maisto pakuočių“, – sako Fausta, Dexcom darbuotoja dalyvavusi akcijoje.
„Mes Darom“ organizuodami tvarkymosi akcijas jas papildo ne tik praktiniais darbais, bet ir gamtininkų pasakojimais ar įdomiomis istorijomis. Šį kartą Valakampiuose dalyviai prisiminė šios vietos istoriją, jos klestėjimo laikotarpį bei dabartinę ekologinę būklę.
„Džiugu matyti, kad vis daugiau įmonių nusprendžia laiką gamtoje derinti su prasminga veikla – tvarkymosi akcijos tampa bendruomeniškumo įrankiu. Ruduo – puikus metas tokioms iniciatyvoms, tai patvirtina dalyvių šypsenos ir nuveikti darbai“, – sako „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Tvarkymosi akcijos – ne tik pavasarį
„Darom“ atstovai pastebi, kad „Darom kartu su SDG“ iniciatyvų platformoje ryškėja nauja tendencija – vis daugiau veiklų registruojama rudenį, todėl šiemet paskutiniam metų ketvirčiui turime naujieną – aplinkosaugos iniciatyvų maratoną. Šiemet iniciatyvų platformoje turime įvykusių jau daugiau nei 250 aplinkosauginių veiklų visoje Lietuvoje, o „Mes Darom“ tikisi, kad metų pabaiga atneš dar bent 100 naujų iniciatyvų.
„Mūsų komanda kasmet ieško būdų, kaip prasmingai praleisti laiką drauge gamtoje – dažniausiai tai būna žygiai ar orientacinės varžybos. Šiemet, Vilniui tapus Europos Žaliąja Sostine, nusprendėme šį bendrystės momentą įprasminti dar stipriau ir prisijungėme prie miesto tvarkymo akcijos. Mums svarbu ne tik mėgautis buvimu gamtoje, bet ir prisidėti prie jos puoselėjimo, švaresnės aplinkos kūrimo bei ekologijos idėjų sklaidos. Džiaugiamės galėdami savo pavyzdžiu skatinti sąmoningumą ir rūpestį aplinka“, – teigia Ramutė, Dexcom Personalo vadovė Lietuvoje.
„Mes Darom“ organizatoriai kviečia visos Lietuvos verslus ir bendruomenes pasekti Dexcom pavyzdžiu ir jungtis prie rudeninio tvarkymosi maratono, registruojant savo iniciatyvas Darom kartu su SDG platformoje, adresu: www.mesdarom.lt/darom-kartu/
Akcija DaromDaromMes darom
