Rekordinė talka pajūryje: daugiau kaip 700 savanorių tvirtino Olandų Kepurę

100 tonų žvyro, 200 kv. m klojinių, 500 kv. m sutvarkytos teritorijos
Šeštadienį, spalio 4 d., į talką atvykusi savanorių banga sutvirtino per 500 kv. m. eroduojančios skardžio terasos ploto – dalis įrengė apie 200 kv. m. šakų klojinių, kiti užpildė duobes 100 tonų žvyro-molio mišiniu ir juodžemiu, lygino šlaito paviršių. Nemažai darbų buvo atlikta ir aplink medinius takus, vedančius link apžvalgos aikštelės, kad ši būtų saugesnė lankytojams.
„Labai džiugu, kad tiek daug žmonių šiandien susivienijo savanoriškai veiklai, kuri ne tik svariai prisideda prie gamtotvarkos darbų efektyvesnio įgyvendinimo, bet ir padeda išsaugoti didžiausias mūsų regiono gamtines vertybes“, – sako Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Darius Nicius.
Anot jo, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija kasmet rūpinasi Olandų Kepurės paruošimu naujam lankytojų sezonui ir sutvirtina kelis šimtus kvadratinių metrų eroduojančios skardžio terasos ploto. Samdant privačius rangovus, tokie vieno populiariausių gamtos paveldo objektų atstatymo darbai kasmet atsieitų apie 15–20 tūkst. eurų, todėl savanorių pagalba itin vertinama.
„Šiandien Olandų Kepurėje jautėsi ypatinga bendrystės dvasia – daugiau kaip 700 šimtai savanorių skyrė laiko geriems darbams. Įkvepia tai, kad SBA, drauge su Pajūrio regioniniu parku, organizuojama iniciatyva kasmet auga, o kartu auga ir sąmoninga bendruomenė, kurie ne tik mėgaujasi pajūrio grožiu, bet ir nori jį išsaugoti ateities lankytojams“, – teigia „SBA Home“ vadovė Jurgita Radzevičė.
Po darbų savanoriai buvo kviečiami susiburti prie Pajūrio regioninio parko lankytojų centro, kur talkininkų laukė garuojanti arbata ir sultinys, gardūs užkandžiai bei kibinai. Atokvėpio metu jaukia atmosfera rūpinosi ir savo muzika dalinosi atlikėjai Karolis Rupkus ir Domas Ročka. Norintieji galėjo aplankyti Pajūrio regioninio parko lankytojų centro ekspozicijas, susipažinti su jų veikla, pasidairyti po apylinkes.
Ketverių metų darbai ir tūkstančiai valandų savanorystei
Kopų tvarkymo iniciatyva „Kopoms reikia tavęs“ gimė 2021 m. kaip SBA savanorystės bangos dalis, kuri sutelkia SBA grupės įmonių darbuotojus ir bendruomenes daryti gerus darbus ir atrasti naujas savanorystės formas.
Pasak J.Radzevičės, per kiek daugiau nei ketverius metus SBA savanorystės bangos iniciatyva subūrė per 5,5 tūkst. savanorių iš SBA grupės įmonių ir bendruomenių, kurie dalyvavo daugiau kaip 200 iniciatyvų ir geriems darbams skyrė daugiau kaip 22 tūkst. valandų.
