„Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ jungiasi prie rudens iniciatyvų maratono „neužsiDAROM“

Jau trečius metus veikiančioje „Darom kartu su SDG“ iniciatyvų platformoje paskelbtas rudens maratonas kviečia neužsidaryti namuose. Ruduo – puikus metas imtis įvairių veiklų – nuo parkų, upių pakrančių tvarkymo ir medžių sodinimo iki bendruomenių kiemų sutvarkymo ar miško takų atnaujinimo.
„Matome, kad žmonės nori veikti ne tik pavasarį, bet ir rudenį, todėl kviečiame kartu pasiekti tikslą – iki metų pabaigos padaryti dar 100 gerų darbų gamtai. Kiekvienas gali rasti savo būdą prisidėti – svarbiausia, kad neliktume abejingi“, – sako „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Vilniuje – dar bent 4 tvarkymosi akcijos
Vilniuje šios kampanijos metu Vilniaus miesto savivaldybė su projektu „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ kartu su „Mes Darom“ organizuos keturias tvarkymosi iniciatyvas, kuriose sostinės gyventojai bus kviečiami pasirūpinti miesto parkais, pakrantėmis ir bendruomenių erdvėmis.
„Pavasarį ir rudenį kartu su „Mes Darom“ organizuotos tvarkymosi akcijos parodė, kad vilniečiai – itin aktyvūs gamtos mylėtojai. Į paskutinį renginį susirinko daugiau nei tūkstantis dalyvių, o daugybė norinčių net netilpo. Matydami, kad susidomėjimas tokiomis pilietiškomis iniciatyvomis vis auga, nenorime sustoti ir kviečiame prisijungti prie dar keturių papildomų tvarkymosi akcijų Vilniuje“, – teigia projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Rekordiniai „Mes Darom“ metai
2025-ieji „Mes Darom“ organizacijai – rekordiniai metai. Vien per pirmus devynis mėnesius „Darom kartu su SDG“ platformoje užregistruota daugiau nei 250 aplinkosaugos iniciatyvų visoje Lietuvoje. Pasak organizatorių, toks rezultatas rodo augantį visuomenės įsitraukimą ir norą veikti kartu.
„Matome, kad žmonės vis labiau vertina bendruomeniškumą ir atsakomybę už savo aplinką. Todėl džiaugiamės, kad „Darom kartu su SDG“ platforma įgauna dar didesnį pagreitį – šį kartą rudens maratono pavidalu“, – sako SDG generalinis direktorius Eduardas Jasas.
Prie rudens maratono jungiasi ir verslai
Bendruomeniškas iniciatyvas palaiko ir verslai. Puikus to pavyzdys švaros ir valymo paslaugas teikianti įmonė „North Clarity“, kuri tvarumą laiko ne madingu žodžiu, o kasdiene veiklos praktika. Įmonės iniciatyva maratono sąskaita bus papildyta dar trimis iniciatyvomis skirtomis vietos bendruomenėms. Savo kasdieninėje veikloje nuolat švarindami aplinką, „North Clarity“ nepraleido progos prisijungti ir prie „Mes Darom“ organizuojamo gerų darbų maratono:
„Mūsų veiklos esmė – švara, atsakomybė ir pagarba aplinkai. Kasdien rūpinamės švaria aplinka įmonėse, prekybos centruose ir viešosiose erdvėse, todėl prisijungimas prie „Mes Darom“ rudens iniciatyvų buvo visiškai natūralus žingsnis. „North Clarity“ nuolat dalyvauja įvairiose atsakingo verslo iniciatyvose, o šįkart norėjome parodyti, kad tvarumas nėra vien formalus pažadas ar madingas žodis – tai realūs veiksmai, kuriuos atliekame kartu su bendruomenėmis. Kiekviena tokia iniciatyva padeda ne tik išvalyti aplinką, bet ir kurti stipresnį bendruomeniškumo jausmą“, – dalinasi įmonės direktorius Aivaras Sneigys.
Pasak organizatorių, „neužsiDAROM“ – tai ne tik aplinkos tvarkymas, bet ir galimybė susiburti. Mokykloms tai gali būti prasmingai užsidirbtos socialinės valandos, įmonėms – tvarus komandos formavimo būdas, o bendruomenėms – švaresnė aplinka ir stipresni tarpusavio ryšiai.
Informaciją apie kampaniją ir registraciją rasite platformoje „Darom kartu su SDG“: https://mesdarom.lt/darom-kartu/
Sekite naujienas ir „Mes Darom“ socialiniuose tinkluose.
DaromAkcija DaromMes darom
Rodyti daugiau žymių