Kaunietį nustebino keistas radinys – paaiškino, kam jis reikalingas

Praėjusį savaitgalį portalas „Kas vyksta Kaune“ sulaikė skaitytojo laiško ir nuotraukų. Skaitytojas teigė, jog vaikščiodamas Nemuno pakrante, kitapus Šančių ir nusileidęs iš Piliakalnio g. esančios automobilių stovėjimo aikštelės, aptiko keistą radinį.
„Pastebėjau įdomų naftos produktų valymo įrenginį. Tai buvo duobė, apkrauta smėlio maišais, į kurią suteka vanduo su naftos produktais. Kad tai naftos produktai išduoda ganėtinai stiprus kvapas. Šis vanduo galimai atiteka iš ant šlaito esančios įmonės ar įmonių“, – teigė skaitytojas.
Jis taip pat pridūrė, jog jo vertinimu, į Nemuną gali ištekėti užterštas vanduo.
„Toks surinktas vanduo bėga į Nemuną. Tai pamačius kyla klausimas, ar tokiu būdu leidžiama valyti ir išleisti vandenį su naftos produktais?“, – klausė skaitytojas.
Vyksta teisminiai procesai
Atsakymą apie teršalų iškrovos vietą operatyviai pateikė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD). Departamento pateiktame atsakyme nurodoma, jog apie teršalų iškrovos vietą Nemuno upės pakrantėje AAD žinoma, vykdoma teritorijos stebėsena ir kontrolė, organizuojami naftos teršalų tvarkymo ir lokalizavimo darbai.
Pasirodo, jog dėl teritorijos sutvarkymo šiuo metu vyksta teisiniai procesai, tad įrengta užtvara yra laikina priemonė.
„Dėl teritorijos sutvarkymo šiuo metu vyksta teisminiai procesai. Nurodyta smėlio maišų užtvara yra viena iš laikinų taršos lokalizavimo priemonių, įrengta Aplinkos apsaugos departamento iniciatyva, kuri skirta sulaikyti iš užterštos teritorijos tekantiems teršalams, kad šie nepatektų į Nemuno upę“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ pateiktame atsakyme nurodė AAD.
Anot aplinkosaugininkų, užterštas vanduo į Nemuną išbėgti neturėtų.
„Užtvaros viduje susikaupusius naftos teršalus, Aplinkos apsaugos departamento žiniomis, periodiškai nusiurbia ir surenka Kauno miesto savivaldybės samdoma įmonė. Per smėlio maišų užtvaroje įrengtą išleistuvą į Nemuno upę išbėga švarus vanduo, nes pagrindinė naftos teršalų koncentracija kaupiasi vandens paviršiuje, už išleistuvo papildomai pastatyta absorbcinių bonų užtvara, prižiūrima Kauno miesto savivaldybės, kuri skirta sulaikyti naftos teršalus jei šie prasiskverbtų pro smėlio maišų užtvarą“, – paaiškina AAD.
