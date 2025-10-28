Vilijampolėje – sujudimas dėl žalios spalvos nuotekų: švenčiama Šv. Patriko diena?

„Kas čia vyksta?“ – tokį klausimą prie įrašo „Facebook“ grupėje iškėlė vietos gyventojas, pasidalijęs nuotraukomis iš Neries krantinės.
„Čia prieš kelias dienas taip buvo, bet kiek ten praeinu – dažnai toks vaizdas“, – komentaruose rašė įrašo autorius.
Kiti internautai į situaciją reagavo su humoru – vienas jų pašmaikštavo, jog „tikriausiai švenčiama Šv. Patriko diena“.
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) patvirtino, kad apie šį reiškinį pranešimas gautas dar spalio 16 dieną. Į vietą atvykę pareigūnai nustatė, jog žalios spalvos nuotekos teka iš paviršinių nuotekų išleistuvo.
„Nuotekos buvo nudažytos fluorescenciniais, vandens pagrindo dažais, kurie naudojami nuotekų trasų ir šiluminių tinklų patikrose,“ – teigiama AAD komentare.
Pasak institucijos, apie galimą šiluminių tinklų nesandarumą informuota AB „Kauno energija“. Įmonės specialistai atliko tinklų diagnostiką, nustatė ir likvidavo vamzdyno nesandarumą, per kurį į paviršinių nuotekų surinkimo sistemą galėjo patekti dažytas vanduo.
AAD pažymi, kad aplinkai žala nebuvo padaryta – ištekėjusios nuotekos buvo šilumos tinklų vanduo, susimaišęs su paviršinėmis nuotekomis.
„Aplinkos taršos požymių tyrimo metu nenustatyta“, – teigiama departamento atsakyme.
VilijampolėNerisdažai
