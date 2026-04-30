Davidas Attenboroughas minės 100-ąjį jubiliejų: garsaus gamtininko gimtadienio proga – daugybė renginių

Vilniuje ir Kaune žiūrovai kviečiami ir į specialius renginius – seansus lydės diskusijos su Lietuvos gamtininkais, taip pat pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstos D. Attenborougho knygos „Paukščių gyvenimo paslaptys“ pristatymai.
Gegužės 5 d. Kauno Ąžuolyno bibliotekoje vyks susitikimas su gamtininku Mariumi Čepuliu ir ornitologu Mariumi Karlonu. Gegužės 7 d. Vilniuje, kino teatre „Forum Cinemas Vingis“, po filmo vyks diskusija apie vieno žmogaus balsą aplinkosaugoje. Ją moderuos Rugilė Matusevičiūtė, dalyvaus ornitologas Marius Karlonas, kino režisierius, „Sengirės fondo“ bendrakūrėjas Mindaugas Survila ir „Grybų pasaulio“ įkūrėja, edukatorė Aurelija Plūkė.
Per patį D. Attenborougho gimtadienį, gegužės 8-ąją, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje apie iškilią asmenybę daugiau pasakos knygos vertėjas dr. Vidmantas Adomonis ir M. Karlonas.
Įkvėpė ne vieną gamtininkų kartą
D. Attenborougho jubiliejaus proga pristatomame filme „Attenborough rojuje“ rodoma, kaip gamtininkas keliauja į Naujosios Gvinėjos džiungles stebėti įspūdingų rojaus paukščių. Ilgą laiką šie paukščiai žmogui buvo beveik nepažįstami dėl savo baikštumo ir gyvenimo atokiose vietovėse, todėl filme įamžinti jų elgesio ir poravimosi ritualai laikomi išskirtiniu dokumentikos pasiekimu.
Renginių metu taip pat bus pristatyta leidyklos „Natura Libris“ išleista D. Attenborougho knyga „Paukščių gyvenimo paslaptys“. Knyga skaitytojus kviečia į išsamią ir įtraukiančią kelionę po paukščių pasaulį: nuo skrydžio mechanikos ir sparnuočių elgsenos iki sudėtingų komunikacijos bei poravimosi strategijų. Aiškia ir kiekvienam suprantama kalba parašytas kūrinys atskleidžia, kokie išradingi, prisitaikantys ir nuolat stebinantys gali būti paukščiai.
Kaip sako ornitologas M. Karlonas, D. Attenborougho asmenybė formavo ir įkvėpė ne vieną gamtininkų kartą visame pasaulyje, asmeniškai ir jį patį.
„Britų gamtininko darbai ir atsidavimas nuolat primena, ką gali padaryti vienas žmogus dėl visos planetos išlikimo. Jo asmenybė yra pavyzdys visiems skeptikams, sakantiems, kad vienas žmogus yra bejėgis prieš kertamus miškus, klimato kaitą ar rūšių nykimą. Anaiptol. Mes galime daug, jeigu tik tvirtai apsisprendžiame ir įsipareigojame daryti gamtai gera. Džiaugiuosi, kad šiemet, kai visas pasaulis švęs D. Attenborougho 100-ąjį gimtadienį, jo idėjos ir istorijos vėl bus girdimos ir Lietuvoje – tiek iš kino ekranų, tiek iš naujai pasirodžiusios knygos puslapių“, – sako organizacijos „Ornitostogos“ įkūrėjas M. Karlonas.
Pasak Jungtinės Karalystės ambasadorės Lietuvoje Liz Boyles, seras D. Attenboroughas, atnešdamas gamtos stebuklus į milijonus namų visame pasaulyje ir įkvėpdamas daugelį kartų rūpintis mūsų planeta, jau beveik šimtmetį keičia tai, kaip pasaulis supranta ir vertina gyvybę Žemėje.
„Jis yra daugiau nei tik transliuotojas – jis yra pasaulinio garso Žemės gyvybės gynėjas, kurio balsas, smalsumas ir aistra nepaliaujamai formuoja mūsų pagarbesnį santykį su gamta. Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje didžiuojasi, kad jo ilgametis darbas yra vertinamas Lietuvoje, ir tikisi, kad čia išleista jo knyga įkvėps dar daugelį ir ateityje. Nuoširdžiai dėkojame leidimą inicijavusioms Lietuvos organizacijoms“, – sakė ambasadorė.
Renginių ciklas – galimybė stiprinti žmogaus ryšį su gamta
„Sengirės kino“ organizatorė Aistė Račaitytė teigia, kad šie renginiai – ne tik iškilaus gamtininko jubiliejaus minėjimas, bet ir prasminga proga kalbėti apie žmogaus santykį su gamta.
„Sengirės kino“ tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkosaugos problemas per gamtos pažinimą, nes tik žinodami, ką turime saugoti, aktyviau to imamės. Tai natūraliai siejasi ir su D. Attenborougho asmenybe – jo indėlis į globalią aplinkosaugą ir gamtos dokumentiką yra sunkiai išmatuojamas.
Ko gero, svarbiausia, ką jis padarė, – išmokė mus pastebėti net ir mažiausius gamtos stebuklus. Manau, kad daugelis žmonių, klausydamiesi D. Attenborougho ir žiūrėdami filmus apie gamtą, išsiugdo jautresnį santykį su ja. Iš to randasi natūralus noras rūpintis gamta ir nelikti abejingiems, kai jai kyla grėsmė, tiek šalia mūsų, tiek globaliu mastu“, – sako Aistė Račaitytė.
Jau daugiau nei metus kino žiūrėjimo ir diskusijų aplinkosaugos temomis tradiciją kuriantis projektas „Sengirės kinas“ kiekvieną mėnesį žiūrovus kviečia į nemokamus dokumentinio kino seansus visoje Lietuvoje. Prie projekto šiuo metu yra prisijungę daugiau nei devynios dešimtys organizatorių – viešųjų bibliotekų, kultūros centrų, bendruomenės namų ir kitų visuomenei atvirų erdvių.
Šiose erdvėse „Sengirės kino“ savaitės metu vyksta filmų seansai, visuomet pradedami įvairių sričių mokslininkų pristatymais.
Gegužės 4–10 dienomis D. Attenborougho gimtadienis bus švenčiamas daugiau nei 80-yje filmo „Attenborough rojuje“ seansų visoje Lietuvoje.
„Sengirės kino“ žemėlapis ir visi filmo „Attenborough rojuje“ seansai skelbiami projekto interneto svetainėje www.sengireskinas.lt. Nemokamų seansų lankytojai kviečiami aktyviai prisidėti prie senųjų Lietuvos miškų išsaugojimo – paaukoti „Sengirės fondui“.
