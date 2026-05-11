Į Lietuvą mėgino įvežti 19 tonų nelegalių atliekų: iš to planavo dar ir uždirbti

Nustatyta, kad iš Jungtinės Karalystės gabentos perpjautos transporto priemonės buvo vežamos neturint privalomo leidimo pagal Europos Sąjungos reglamento dėl atliekų vežimo reikalavimus. Įvertinus surinktą informaciją ir atlikus visus būtinus veiksmus, neteisėtai gabentas atliekų krovinys saugiai grąžintas į išsiuntimo šalį.
2025 m. gruodžio 19 d. Aplinkos apsaugos departamentas gavo pranešimą apie Lenkijoje sustabdytą atliekų siuntą – 19 tonų krovinį, kuriame buvo gabenamos per pusę perpjautos transporto priemonės. Nustatyta, kad krovinys iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą buvo gabenamas atliekų siuntėjui neturint privalomo leidimo atliekų vežimui pagal reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimus (4–17 str).
Krovinio gabenimo tikslas – Lietuvos teritorijoje galutinai išardyti transporto priemones atliekų tvarkymo įrenginyje ir jų detales realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose.
Lenkijos pareigūnams apžiūrėjus siuntą nustatyta, kad perpjautos transporto priemonės laikytinos pavojingosiomis atliekomis, todėl visas krovinys pagrįstai klasifikuotas kaip neteisėtas atliekų vežimas. Įvertinęs surinktą informaciją, Aplinkos apsaugos departamentas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Lenkijos ir Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis, patvirtino, kad vežimas buvo vykdomas pažeidžiant reglamento dėl atliekų vežimo reikalavimus – be privalomo išankstinio rašytinio sutikimo (leidimo).
Po konsultacijų su užsienio institucijomis ir atliekas vežusiu ūkio subjektu dėl aplinkai saugaus atliekų grąžinimo organizavimo, 2026 m. kovo 2 d. Aplinkos apsaugos departamentas išdavė leidimą atliekų repatriacijai. Įgyvendinus visus būtinus veiksmus, 2026 m. balandžio 13 d. visas 19 tonų neteisėtai gabentų atliekų krovinys buvo saugiai grąžintas į Jungtinę Karalystę – valstybę, iš kurios atliekos buvo išvežtos.
„Šis atvejis dar kartą parodo, kad neteisėto atliekų vežimo prevencijoje itin svarbus ne tik veiksmingas tarptautinis institucijų bendradarbiavimas, bet ir tinkamas dokumentų parengimas nuo pat atliekų vežimo pradžios. Visi privalomi atliekų vežimo dokumentai turi būti užpildyti tiksliai, išsamiai ir pagal konkrečiai taikomą procedūrą. Tik atsakingas teisės aktų reikalavimų laikymasis bei savalaikis dokumentų sutvarkymas leidžia užtikrinti sklandų, teisėtą ir aplinkai saugų atliekų vežimą“, – teigia Aplinkos kokybės departamento direktorė Jurgita Sadauskaitė.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdo reidus „Tarpvalstybinių atliekų vežimo kontrolė keliuose“. Šiais reidais aplinkosaugininkai siekia užtikrinti tarpvalstybinių atliekų vežimų teisėtumą, stiprinant kontrolę keliuose ir užkardant galimus nacionalinių bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus, susijusius su atliekų gabenimu.
