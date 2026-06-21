Bakterijomis užterštas Žiežulio ežeras: ministerija jo neketina tirt

„Kadangi Žiežulio ežeras yra nedidelis ir neatitinka šių teisės aktuose numatytų kriterijų, jis nėra įtrauktas į valstybinio aplinkos monitoringo objektų sąrašą“, – teigiama Aplinkos ministerijos atsakyme Eltai.
„Pagal minėtus teisės aktus, į bendrą Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos vandens telkinių stebėsenos tinklą yra traukiami ežerai, kurių plotas yra 50 hektarų ir didesnis, bei kuriems nustatyti vandensaugos tikslai“, – nurodoma atsakyme.
Anot ministerijos, už Žiežulio ežero priežiūrą yra atsakinga Varėnos rajono savivaldybė.
Sulaukė gyventojų skundų
Reaguodama į gyventojų skundus dėl nerimą keliančios Žiežulio ežero būklės, Varėnos rajono savivaldybės administracija praėjusią savaitę kreipėsi į Aplinkos ministeriją bei Aplinkos apsaugos tarnybą su prašymu ištirti, kodėl jame veisiasi bakterijos.
„Šiuo metu ežere gausiai vystosi kolonijas formuojančios melsvabakterės, kurios yra padengusios beveik visą ežero dugną. Orui ir ežero vandeniui sušilus, šių bakterijų kolonijos kyla į viršų ir laisvai plaukioja po ežerą, todėl vaizdas yra blogas, o ežeras visiškai nebetinkamas rekreacijai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta.
„Kreipėmės į Aplinkos apsaugos agentūrą ir Aplinkos ministeriją, kad būtų atlikta daugiau tyrimų ir kompleksiškai įvertinta Žiežulio ežero būklė bei nustatyta melsvabakterės ypač gausaus vystymosi priežastis, nes tik tuomet galėsime surasti tinkamiausias priemones jų populiacijos mažinimui“, – teigiama įraše.
Anot Varėnos rajono mero, pernai tyrimus atlikę gamtos mokslininkai nustatė ežere besidauginančios melsvabakterės rūšį. Tačiau gausaus jos dauginimosi priežasties paaiškinti negalėjo – ežero parametrai, esą atitinka teisės aktuose numatytas normas.
„Mokslininkai rekomendavo pabandyti mechaniškai pašalinti šių melsvabakterių kolonijų sankaupas priekrantės zonose, tačiau nei rankiniu būdu, nei naudojant turimą techniką apvalyti maudymosi vietų nepavyko, nes po kolonijų pašalinimo vanduo ir vėjas atnešdavo naujų ir padėtis greitai tapdavo tokia pati, kokia buvo prieš valymą“, – akcentavo A. Kašėta.
Ministerija nurodo, kad Žiežulio ežere esančios Aphanothece genties melsvabakterės tiesioginio pavojaus žmonių sveikatai neturi.