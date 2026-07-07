D. Trumpo fejerverkai pavertė Vašingtoną labiausiai užterštu pasaulio miestu

Baltųjų rūmų organizacijos „Freedom 250“ pasamdyta įmonė „Pyrotecnico“ buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkst. fejerverkų, nors ekspertai buvo įspėję, kad tiek daug fejerverkų, iššautų per vos 40 minučių, gali kelti rimtą pavojų sveikatai.
Liepos 4-oji sutapo su rekordine karščio banga, sujaukusia planus rengti paradus, gatvių šventes ir kepsnių vakarėlius, tradiciškai vykstančius tą dieną, kai Jungtinės Valstijos švenčia savo atsiskyrimą nuo Didžiosios Britanijos.
Spalvingų fejerverkų šou, kuris turėjo tapti dienos kulminacija, dėl perkūnijos vėlavo ilgiau nei valandą ir galiausiai prasidėjo tik prieš pat vidurnaktį.
JAV atšventė 250-ąsias Nepriklausomybės metines: netrūko fejerverkų ir aviacijos šou
Vašingtono taršos matuokliai šeštadienį apie 20 val. pradėjo fiksuoti taršos šuolius, susijusius su mieste vykstančiu fejerverkų šou. Tačiau pagrindinio šou metu smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija smarkiai išaugo, todėl pavėjui esantiems žiūrovams fejerverkų vaizdus užstojo jų kryptimi slenkantys dūmai.
Naujienų agentūros AFP peržiūrėti miesto duomenys rodo, kad smulkiųjų dalelių tarša – apibrėžiama kaip dūmai ir 2,5 mikrometro skersmens dalelės, kurios gali įsiskverbti giliai į plaučius, sukeldamos ne tik ūmius pažeidimus, bet ir ilgalaikes ligas – vienoje stebėjimo vietoje pasiekė net daugiau nei 200 mikrogramų viename kubiniame metre.
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Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) nustatyta 24 valandų norma yra iki 35 mikrogramų kubiniame metre.
Didžiojoje miesto dalyje bei platesniame regione, įskaitant kaimynines Virdžinijos ir Merilendo valstijas, buvo paskelbti purpurinės spalvos perspėjimai, reiškiantys, kad oro kokybė laikoma labai žalinga visiems – ne tik rizikos grupėms.
Be to, remiantis Šveicarijos bendrovės „IQAir“ iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių surinktais duomenimis, liepos 5 d., sekmadienį, maždaug nuo 3 iki 5 val. ryto Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštu didmiesčiu pasaulyje.
Šiuo metu jis užima 41-ąją vietą, o pirmosiose trijose yra Džakarta, Kinšasa ir Adis Abeba.
Fejerverkai – fantastiški
Paprašyta pateikti komentarą, agentūros EPA spaudos sekretorė Brigit Hirsch naujienų agentūrai AFP pasakė, kad „fejerverkai yra fantastiški ir tikimės, kad visi pasidžiaugė neįtikėtinais mūsų šalies sostinėje ir jos apylinkėse vykusiais šou, skirtais paminėti 250-ąsias Amerikos metines.“
D. Trumpo antrosios kadencijos metu EPA gyrėsi priemonėmis, kurių ėmėsi teisinei priežiūrai švelninti, bei palaikė taršias pramonės šakas.
Stiprus lietus padėjo dūmams išsisklaidyti, o sekmadienį apie vidurdienį padėtis normalizavosi – mokslininkai tai pavadino laimingu atsitikimu.
„Mums pasisekė. Situacija buvo labai bloga, bet galėjo būti kur kas blogesnė“, – naujienų agentūrai AFP sakė Merilendo universiteto meteorologas Russellas Dickersonas.
Belaukiant renginio, bendrovės „Pyrotecnico“ atstovai naujienų agentūrai AFP teigė, kad siekia pagerinti dabartinį didžiausio fejerverkų šou pasaulio rekordą, kuris 2016 m. švenčiant Naujuosius metus buvo pasiektas Filipinuose – anuomet buvo iššauta apie 811 tūkst. fejerverkų.
Tačiau neaišku, ar jiems pavyko tai padaryti.
Gineso rekordų knygos leidėjo atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad organizacija gavo paraišką dėl renginio Vašingtone.
„Šiuo metu negalime patvirtinti, ar rekordas buvo pasiektas. Tai galėsime padaryti tik tada, kai bus pateikti įrodymai ir juos išsamiai išnagrinės mūsų rekordų komanda“, – paaiškino jis.
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