„Kol kas tikiuosi, kad problemą išspręs savivaldybės, nes atliekų tvarkymas yra savivaldos atsakomybė“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Andriulaitytė.
„Jei to nebus – ieškosime kitų būdų, bet ar tai bus ekstremalios situacijos valstybės mastu paskelbimas – reikia žiūrėti ir spręsti, ar tai tikrai tas būdas, kuris išspręstų problemą. (…) Galbūt deginimas (atliekų – ELTA), galbūt ir krizės paskelbimas, bet šiandien kol kas atsakymo nėra“, – aiškino ji.
Aplinkos ministrė teigė neigiamai vertinanti susidariusią situaciją tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) ir bendrovės „Energesman“.
Tyrimus atlikę mokslininkai: žuvų Baltijos jūros pakrantėje tik mažės
„Vertinu blogai (ginčą tarp bendrovių – ELTA), nes gresia atliekų krizė ir mes turime rasti sprendimą, nes nuo to kenčia ir gyventojai, ir savivaldybės“, – tikino I. Andriulaitytė.
Anot jos, tai bus pirmasis svarbus iššūkis, su kuriuo jai teks susidoroti perėmus Aplinkos ministerijos vairą.
„Tai mano pirmas svarbus darbas pradedant pareigas. (…) Klausimas yra tikrai labai aktualus ir svarbus. Turėsime tai kažkaip sutvarkyti“, – pabrėžė naujosios Vyriausybės narė.
Anksčiau Vyriausybėje susitikimą sušaukusio Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo.
Susiję straipsniai
Anot jo, toks sprendimas užtikrintų kitokį teisinį režimą, kuris leistų sostinės atliekų rūšiavimą paskirstyti plačiau po Lietuvą ir nuimti susidariusį spaudimą nuo sostinės. NKVC vadovas tai pavadino „tiksinčia bomba“ institucijoms.
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus miesto savivaldybė priėmė sprendimą visas sostinės regiono mišrias komunalines atliekas laikinai vežti į Kazokiškių sąvartyną. Taip nuspręsta po to, kai dėl sutrikusios „Energesman“ bendrovės eksploatuojamos mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) gamyklos veiklos, mišrių komunalinių atliekų priėmimas iš visų aštuonių VAATC regiono savivaldybių tapo apsunkintas.
Elektrėnų savivaldybė, kurioje stovi Kazokiškių sąvartynas, su tokiu sprendimu nesutiko ir neatmetė, kad atliekų iš visų 8 regiono savivaldybių nepriims.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė teigė, kad toks sprendimas bus taikomas laikinai ir vadovaujantis atsakingų institucijų rekomendacijomis, kol bus stabilizuotas atliekų priėmimas rūšiavimo gamykloje.
Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius savo ruožtu aiškino, jog sostinės savivaldybės sprendimai kitoje savivaldoje galioti neturėtų ir neatmetė, kad gali būti svarstoma nerūšiuotų buitinių atliekų į Kazokiškių sąvartyną neįsileisti.
Dėl sunkumų vykdant įsipareigojimus, VAATC praėjusią savaitę nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį su „Energesman“. Įmonė savo ruožtu tikino eksploatavimo sutartį vykdžiusi tinkamai, VAATC sprendimą vadino neteisėtu ir žada jį skųsti teismui.
Ekstremalioji situacija dėl taršos galioja Elektrėnuose
Kovo 24 d. Elektrėnų rajono meras G. Ratkevičius dėl taršos Kazokiškių sąvartyne savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Ji tebegalioja, nes, kaip skelbė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), VAATC neįvykdė įpareigojimo nutraukti jau kurį laiką vykstančią viršnormatyvinę sieros vandenilio taršą Kazokiškių sąvartyne.
Dėl to AAD ketino kreiptis į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo.
Kovo pabaigoje Elektrėnų savivaldybės meras taip pat pranešė, kad priimtas sprendimas sąvartyne uždengti 14 tūkst. tonų pusiau degių atliekų, kurios atkeliavo likviduojant gaisro atliekų tvarkymo gamykloje „Energesman“ pasekmes.
Laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas tada teigė, jog kol kas sąvartyno iškėlimo variantas nėra svarstomas. Anot jo, dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti.
Birželio viduryje VAATC Eltai nurodė, jog tęsia ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemones. Bendrovė teigė, jog apie 70 proc. rytinio sąvartyno šlaito jau padengta specialiu kvapus neutralizuojančiu biologiniu sluoksniu, kuris, įmonės vertinimu, gali sumažinti kvapus sukeliančių dujų patekimą į aplinką 70–90 proc.
VAATC tada planavo, kad rytinio šlaito dengimo darbus užbaigs iki birželio 30 d., dujų surinkimo sistemos plėtrą – iki liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą – iki lapkričio.
Aplinkos ministerijaIeva AndriulaitytėVilniaus rajono savivaldybė
Rodyti daugiau žymių