Pasak jo, buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rūšiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą ir nuspręsta, jog tam gali prireikti kito teisinio režimo, kurį užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija.
„Turėjome labai intensyvų susitikimą, pokalbį, ir apsvarstėme įvairius variantus, kaip būtų galima peranalizuoti šitą klausimą, kad ne vien tik būtų koncentracija dėl atliekų rūšiavimo pačiame Vilniaus mieste privačiam operatoriui, bet kad būtų galima ieškoti galimybių, kur būtų galima tai atlikti plačiau“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė V. Vitkauskas.
„Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmeniu dėl to, kad norime tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, spręsti ieškant potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kituose miestuose.
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Tam, aišku, reikalingas ir kitas teisinis režimas, todėl dar turėsime įvertinti visus variantus, kas būtų operacijos vadovas šios visos situacijos valdymui“, – tikino NKVC direktorius.
Anot jo, per artimiausias dienas bus galutinai apsispręsta dėl to, koks bus planas ir kaip jis bus įgyvendinamas. Pasak V. Vitkausko, jei būtų paskelbta nacionalinė ekstremalioji padėtis, būtų bandoma nukreipti atliekų srautus ten, kur negalėtų kilti joks pavojaus dėl techninių kliūčių. Teigiama, jog dėl papildomų deginimo srautų tartasi ir su Vilniaus kogeneracine jėgaine (VKJ).
„Jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmeniu, tai mes tada ieškotume tų srautų nukreipimų į tuos atliekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo ir kur nėra kažkokio techninio pavojaus, kur yra dar galimybių tą rūšiavimą atlikti“, – kalbėjo NKVC direktorius.
„Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus ir kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atliekos, jos būtų paruoštos deginimui, nes kitaip yra ir tarša, ir įrenginių gedimai galimi, jeigu tai nebūtų tinkamai padaryta“, – tikino V. Vitkauskas.
Tiesa, jis neatmetė, jog atliekų transportavimas į atokesnes vietas galėtų reikšti, jog atliekų tvarkymas bus brangesnis.
„Aišku, tai gali būti susiję ir su papildomais kaštais dėl transportavimo išlaidų ir panašiai“, – pridūrė jis.
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Galutinis sprendimas dėl ekstremalios padėties – Vyriausybės rankose
Kaip teigė V. Vitkauskas, nors yra linkstama, kad nacionalinio lygio ekstremalioji situacija turėtų būti skelbiama, galutinį sprendimą dėl to turėtų priimti Vyriausybė.
„Matote, visą laiką reikia galvoti, kad ekstremalios situacijos paskelbimas yra įrankis. Klausimas, ką tuo įrankiu galima padaryti. Tai va šitoje vietoje, jeigu matysime, kad tas įrankis bus reikalingas, tai aš esu tikras, kad kabinetas ir priims tokį sprendimą, nes čia yra Vyriausybės sprendimas. Tiesa, dabar sunku turbūt pasakyti, koks tas sprendimas bus“, – aiškino NKVC direktorius.
Po praeitų metų gaisro tinkamai neatstatytos „Energesman“ įrenginių veiklos Vilniaus rajone toliau stringa atliekų išvežimas
Dar ryte Vilniaus r. savivaldybė pranešė, kad Vilniaus rajono gyventojai šiuo metu patiria nepatogumų dėl vėluojančio mišrių komunalinių atliekų išvežimo. Šią situaciją lėmė dar nuo 2025 metų dėl gaisro sutrikusi Gariūnuose esančių mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių, kuriuos eksploatuoja bendrovė „Energesman“, veikla.
Reaguojant į susidariusią situaciją, savivaldybėje šiandien įvyko Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) posėdis, kuriame įvertinta atliekų tvarkymo padėtis Vilniaus rajone ir aptartos galimos priemonės jai suvaldyti.
Posėdžio metu priimtas sprendimas nepritarti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) liepos 13 d. nurodymui mišrias komunalines atliekas iš Vilniaus rajono vežti į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių sąvartyną. Savivaldybės vertinimu, toks nurodymas nėra teisiškai pagrįstas ir negali būti sprendžiamas perkeliant atsakomybę bei papildomą naštą kitai savivaldybei ar Kazokiškių bendruomenei, šalia kurios gyvenamosios teritorijos yra sąvartynas.
„Nepritariame tam, kad Vilniaus rajono komunalinės atliekos būtų vežamos į Kazokiškių sąvartyną. Toks VAATC nurodymas, mūsų vertinimu, nėra tinkamas nei teisiniu, nei viešojo intereso požiūriu. Tikimės, kad jau rytoj Nacionalinio krizių valdymo centro šaukiamame pasitarime bus priimtas sprendimas skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Dabartinė padėtis akivaizdžiai rodo, kad problema peržengia vienos savivaldybės ribas ir reikalauja neatidėliotinų sprendimų“, – pažymi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Vytautas Vansavičius.
Įvertinus problemos mastą ir jos poveikį, neatmetama galimybė siūlyti Vilniaus rajono savivaldybės merui Robertui Duchnevičiui skelbti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, jei atitinkamo sprendimo rytoj nepriims valstybės institucijos.
Primename, kad atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione tęsiasi nuo 2025 metų pavasario, kai UAB „Energesman“ eksploatuojamų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje kilęs gaisras iš esmės pakeitė įprastą atliekų tvarkymo sistemą. Nors po gaisro praėjo daugiau nei metai, įrenginiai iki šiol nėra visiškai atkurti, todėl mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas ir tvarkymas vis dar vyksta sudėtingomis sąlygomis.
Vilniaus apskrities atliekų valdymo centras nutraukė sutartį su „Energesman“
Primename, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) praėjusios savaitės pabaigoje taip pat pranešė apie nutrauktą mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį su „Energesman“.
„Sprendimas priimtas įvertinus pastaraisiais mėnesiais MBA įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą bei iš to kylančias rizikas nepertraukiamam Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos veikimui“, – nurodoma VAATC išplatintame pranešime.
Be to, pasak VAATC vadovo Mariaus Švaikausko, pastaruoju metu MBA teritorijoje fiksuoti atliekų vežėjų transporto priemonių eilių susidarymo ir sutrikusio atliekų priėmimo atvejai bei pastarąją savaitę sutrikęs atliekų priėmimas.
Kaip teigiama, birželio pabaigoje bendrovė „Energesman“ buvo įpareigota užtikrinti fizinę ir priešgaisrinę saugą, taip pat nuolatinį gaisrininkų budėjimą teritorijoje. Šie reikalavimai, esą nebuvo išpildyti.
„Atsakingų institucijų patikrinimo metu nustatyta, kad šių priemonių įgyvendinimas nebuvo pakankamas: priešgaisrinės saugos organizavimas, atsakingų asmenų paskyrimas, nuolatinis budėjimas ir dalis techninių priemonių neatitiko keliamų reikalavimų“, – nurodo VAATC.
Pranešama, kad nuo šiol atliekų operatoriaus veiklą perims VAATC.
Šiuo laikotarpiu įstaiga praneša bendradarbiausianti su Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), Aplinkos apsaugos departamentu (AAD), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD) bei kitomis atsakingomis institucijomis.
„Be abejo, ilgalaikės sutarties nutraukimas – tai kraštutinis, daug iššūkių keliantis sprendimas, kuris pareikalaus komandos, partnerių, visų šalių kompetencijų sutelkimo, papildomų resursų pasitelkimo ir nuoseklaus kryptingo darbo. Vis tik esant tokiai situacijai tai vienintelis galimas sprendimas, kuris eliminuoja kritines rizikas, su kuriomis šiuo metu dėl „Energesman“ sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo susiduria regioninė atliekų tvarkymo sistema“, – sako VAATC pranešime cituojamas šios įstaigos vadovas.
„Energesman“ žada kreiptis į teismą
Savo ruožtu įmonė „Energesman“ tikina eksploatavimo sutartį vykdę tinkamai, VAATC sprendimą vadina neteisėtu ir žada jį skųsti teismui.
„Eksploatavimo sutartį vykdėme tinkamai – Vilniaus regiono gyventojų mišrias komunalines atliekas tvarkome jau beveik 10 metų. Šį sutarties nutraukimą laikome nesąžininga konkurencija ir politikams palankesnių įmonių protegavimu“, – atsakyme Eltai teigia įmonės direktorius Algirdas Blazgys.
„VAATC šiandien priimtas sprendimas nutraukti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su „Energesman“ yra neteisėtas, neskaidrus ir pažeidžia sąžiningos konkurencijos principus. Sprendimas bus skundžiamas teismui“, – nurodo įmonė.
A.Blazgio teigimu, apie VAATC valdybos penktadienį priimtą sprendimą „Energesman“ sužinojo iš žiniasklaidos. Tiesa, kiek vėliau įmonei pranešta, kad atliekų tvarkymas perduodamas „Ecoservice“.
Dėl sutarties nutraukimo „Energesman“ žada kreiptis į teismą.
Įmonės skaičiavimu, atliekų tvarkymas vienam gyventojų ūkiui per metus galėtų brangti 33,5 eurais, nes esą šias paslaugas norinčių perimti tvarkytojų įkainiai už toną atliekų bene dvigubai didesni nei „Energesman“.
Elektrėnų rajono savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija
Kaip skelbė ELTA, kovo 24 d. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius dėl taršos Kazokiškių sąvartyne savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Ji tebegalioja.
Kovo pabaigoje meras taip pat pranešė, kad priimtas sprendimas sąvartyne uždengti 14 tūkst. tonų pusiau degių atliekų, kurios atkeliavo likviduojant gaisro atliekų tvarkymo gamykloje „Energesman“ pasekmes.
Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas tada teigė, jog kol kas sąvartyno iškėlimo variantas nėra svarstomas. Anot jo, dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti.
Birželio viduryje VAATC Eltai nurodė, jog tęsia ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemones. Bendrovė teigė, jog apie 70 proc. rytinio sąvartyno šlaito jau padengta specialiu kvapus neutralizuojančiu biologiniu sluoksniu, kuris, įmonės vertinimu, gali sumažinti kvapus sukeliančių dujų patekimą į aplinką 70–90 proc.
VAATC tikino, kad rytinio šlaito dengimo darbus planuojama užbaigti iki birželio 30 d., dujų surinkimo sistemos plėtrą – iki liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą – iki lapkričio.
šiukšlėsatliekosVilmantas Vitkauskas
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