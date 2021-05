Jūsų nemėgstamos vapsvos iš tikrųjų žmonėms yra labai naudingos

„Kokia nauda iš vapsvų?“ – internete toks klausimas yra nuskambėjęs ne kartą. Nes atrodo, kad visos kitos gyvosios gamtos detalės turi savo vaidmenį. Koks yra vapsvų vaidmuo? Įgelti?

2018 metų tyrimas parodė, kad dauguma žmonių vapsvų nemėgsta. Tuo tarpu bitės mums atrodo mielos ir reikalingos. Kai žmonėms pasako, kad tiria vapsvas, profesorė Seirian Sumner sulaukia klausimų – „O kodėl ne bites?“ Nes žmogaus ir bitės draugystė yra aiški, graži ir istoriška. O štai žmogaus ir vapsvos santykiai yra komplikuoti ir skaudūs abiem pusėms.

Tačiau, kaip teigia Sumner, vapsvos žmonijai yra naudingos. Lygiai kaip ir bitės, vapsvos apdulkina augalus. Be to, jos padeda kontroliuoti kenkėjų populiaciją. O ir jų nuodai mokslininkams yra labai įdomūs – yra įrodymų, kad vapsvų nuodai gali būti panaudoti gydant vėžį. Be to, kai kur vapsvos yra valgomos kaip užkandis.

164 augalų rūšys visiškai pasikliauja vapsvomis – kiti vabzdžiai ir paukščiai jas apdulkina retai. Vapsvos iš viso lanko net 960 augalų rūšių. Vapsvos yra labai naudingos ekosistemoms, kuriose gyvena. Gamtoje nėra nieko nereikalingo ir jei vapsvos išnyktų, jūs pajustumėte skirtumą.

Be to, dauguma vapsvų negelia. Pamatę vapsvą kur nors gamtoje turėtumėte išlikti ramūs ir palikti ją ramybėje. Tiesą sakant, daug žmonių apie vapsvų lizdus savo namuose sužino pakankamai vėlai, nes vapsvos gyvena savo gyvenimą ir įgėlimais apie augančią populiaciją nepraneša.