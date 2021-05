Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuri kontroliuoja akvariumų žuvų prekybą ir tiekimą mūsų rinkai, duomenimis ūkio subjektai, prekiavę neautorizuotomis Europos Sąjungoje genetiškai modifikuotomis zebražuvėmis lot. Danio rerio, įpareigoti stabdyti jų tiekimą.

„Genetiškai modifikuotus organizmus ir produktus galima teikti rinkai tik po išsamių rizikos gamtai ir žmonėms tyrimų. Jei jie neatlikti, galime padaryti nepataisomos žalos „, – pabrėžia Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius.

Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto narė, Vilniaus universiteto doc. dr. Jurga Turčinavičienė sako, kad zebražuvę, kilusią iš Pietryčių Azijos, mokslininkai naudoja kaip modelinį organizmą įvairiems stuburinių gyvūnų vystymosi, genetiniams ir kitiems tyrimams.

„Yra daugybė šios rūšies genetinių mutacijų, dėl to ji tinka stuburinių genų funkcijų tyrimams. Be to, žuvis beveik permatoma, fenotipinės mutacijos puikiai matosi. Kai kas mano, kad tai naujos žuvys, bet tai ta pati rūšis, tik genetiškai modifikuota“, – teigia ji.

Pasak J. Turčinavičienės, transgeninėse zebražuvėse pasireiškia vienas iš fluorescuojančių baltymų (raudonas, žalias arba geltonas), dėl to jos atrodo išties įspūdingai, ypač apšviestame akvariume.

Šios Glow Fish vadinamos ryškiaspalvės žuvytės populiarios daugelyje šalių, ypač JAV, žmonių mėgstamos dėl savo dekoratyvumo.

Aplinkos ministerija atkreipia dėmesį, kad jeigu žmonėms kyla abejonių, ar jų įsigyta akvariumo gyventoja nėra genetiškai modifikuota, reikėtų kreiptis į VMVT.