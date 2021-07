Gimtadienį švenčiančiame Kauno zoologijos muziejuje – nauji eksponatai

Dėl karantino edukaciniai užsiėmimai taip pat persikėlė į virtualią erdvę. Pristatyta nuotolinė edukacija pradinukams „Metų laikai gamtoje“, kurios dalyviai sužino, kaip gyvūnai prisitaiko prie metų laikų kaitos, o įgytas žinias pasitikrina atsakydami į smagų ir interaktyvų klausimyną.

Muziejuje įrengta nauja edukacinė erdvė, kurioje vaikai pasijunta lyg miške. Tokį pojūtį sukuria interjero detalės ir baldai, pagaminti iš natūralaus ąžuolo.

Visus metus buvo atliekami svarbūs moksliniai tyrimai. Rinkinių apskaitos skyriaus vedėjas Kazimieras Martinaitis aptiko kalninę apsiuvą, kuri Lietuvoje nebuvo rasta 65 metus ir laikyta išnykusia.

Muziejaus entomologai Lietuvoje atrado naujų vabzdžių rūšių. Viena iš jų, kuri daugelyje šalių laikoma nykstančia ir yra saugoma, – triragis mėšlavabalis, kita, nauja mūsų faunai, – vabalas siaurablizgis.

Be to, buvo stebimos miegapelės Kauno apskrities, Dzūkijos ir Aukštaitijos nacionalinių parkų bei Vištyčio regioninio parko miškuose. Muziejaus teriologai pavasarį iškelia inkilus, per vasarą tikrina ir stebi, ar juose apsigyveno miegapelės, o rudenį įvertina jų rūšinę sudėtį ir gausumą. Šis projektas vykdomas jau 15 metų.

Tęsėsi daugiamečiai plėšriųjų paukščių tyrimai. Vienas iš jų – muziejaus ornitologų ir organizacijos „Padėkime ereliams“ komandos plėšriųjų paukščių migracijos ir kitų ekologinių aspektų stebėjimai, naudojant GPS siųstuvus.

Vienas siųstuvas buvo pritvirtintas juodajam pesliui. Jis žiemojo Centrinėje Afrikos Respublikoje ir Čade, o į lizdavietę Lietuvoje sugrįžo balandžio pradžioje.

Muziejuje atsirado ne vienas išskirtinis naujas eksponatas. Pavyzdžiui, stirna albinosė, daugiau kaip 4 metrų ilgio iš Australijos pargabentas briaunagalvis krokodilas, stambiausias šių laikų roplys ir vienas stambiausių planetos plėšrūnų. Čia jis eksponuojamas laikinai, savininkui sutikus.

Lankytojų dar šiais metais laukia naujovės. Bus atnaujinta informacinių terminalų kompiuterinė techninė įranga, sukurtas interaktyvus edukacinis modulis „Pažinkime Lietuvos ir pasaulio gyvūnus“.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus garsėja paleontologinių rinkinių kolekcija. Seniausias iš jų eksponatų – Varėnos rajone rastas tauro ragas, kurio amžius siekia apie 10 tūkst. metų. Tauras – išnykęs dykaraginių žinduolių būrio gyvūnas. Muziejuje saugoma aštuoniolika iškastinių taurų kūnų dalių.

Nuo muziejaus įkūrimo 1919 m. iki dabar jame sukaupti ir saugomi 304 032 eksponatai. Prieš 102 metus kolekcijos pagrindą sudarė apie 1000 eksponatų, kurie buvo sukaupti Lebiodkos dvare Tado Ivanausko ir jo tėvo Leonardo Ivanausko, gamtininko mėgėjo ir kolekcionieriaus.