Bemiegę naktį praleidę aplinkosaugininkai Biržų rajone pričiupo 3 pavienius pažeidėjus. Žuvienės ištroškę vyrai neleistina žūkle mėgavosi prie to paties Papilio tvenkinio.

Vien tik jų gamtai padaryta žala siekia per 1,2 tūkstančio eurų, o tai net keliasdešimt kartų brangiau, nei įsigyti mėnesinį žvejo bilietą.

Pirmasis brakonierius įkliuvo apie vidurnaktį. Pamatęs aplinkosaugininkus vyras įpuolė į lengvąjį automobilį ir bandė sprukti, bet toli nenuvažiavo.

Greitai jis turėjo parodyti, ką veža bagažinėje. O joje – tik nedidelė lydeka. Tokio dydžio žuvis privaloma paleisti atgal į vandenį. Būtent todėl jos vertė bemaž auksinė – 240 eurų.

Kitoje pakrantės vietoje vyras žuvis gaudė meškere.

„Žvejas bandė gudrauti – melavo, kad tik ruošiasi žvejybai, bet mes greit radome paslėptą žuvį“, – sakė Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos darbuotojas Gediminas Kunigėlis. Rastosios žuvys – 4 karpiai ir vienas lynas. Visi karpiai buvo per maži, kad būtų laikomi teisėtu laimikiu. Be to, per vieną žūklę leidžiama sugauti tik 3 karpius.

Tiek pat mažesnių nei leistina žuvų buvo sugavęs kitoje Papilio tvenkinio vietoje be leidimo žvejojantis vyras.

Abiem taisyklių nesilaikiusiems žvejams teks aplyginti po 500 eurų gamtai padarytą žalą ir sumokėti iki 170 eurų baudas. Papilio tvenkinyje limituota karpių žvejyba, todėl privalu turėti žvejo kortelę.

Parai ji kainuoja 2,5 euro, savaitei – 8 eurus, o mėnesiui – 14 eurų. Vadinasi, pažeidėjams vien tik gamtai padarytos žalos atlyginimas atsieis net 35 kartus brangiau, nei kainuotų įsigyti mėnesinį leidimą.