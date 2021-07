Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcija birželį ir liepą atlikdama patikrinimą nustatė, kad VŠĮ Raubonių parkas neteisėtai laiko ir eksponuoja gyvūnus, kurie yra saugomi ir įrašyti į draudžiamų laikyti gyvūnų sąrašą. Vieni gyvūnai neturi sertifikatų, privalomų vykdant jų prekybą (viešą eksponavimą už atlygį), kiti neturi privalomų įsigijimo dokumentų, kai kurie gyvūnai laikomi neturint tam leidimų.

Ankstesnių patikrinimų metu nustatytus pažeidimus ir taikytas administracines bei juridines atsakomybes Raubonių parkas yra apskundęs teismams. Per pastarąjį patikrinimą nustatyta, kad gyvūnai eksponuojami už atlygį (t. y. jais vykdoma prekyba), gyvūnai laikomi pažeidžiant Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimus, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Tam, kad būtų užtikrinta, kad pažeidimai nebebūtų daromi, gyvūnai, kuriems buvo rastos tinkamos laikinojo laikymo vietos, pasitelkiant reikiamus specialistus, iš Raubonių parko 2021 m. liepos 20 d. buvo paimti.

„Dažnai klausiama, kodėl gyvūnai išvežami į užsienio valstybes. Informuojame, kad gyvūnų laikymui nustatyti aiškūs reikalavimai. Net ir tais atvejais, kai gyvūnai paimami laikinai, jiems privalo būti suteiktos pačios geriausios sąlygos ir užtikrinama gerovė. Neradus tinkamų vietų Lietuvoje, pasitelkiami gyvūnų globėjų centrai užsienyje“, – sako Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkė Mantė Ramanauskienė.

Šiuo atveju, radus tinkamas vietas, rudasis lokys (meška), puma ir liūtas buvo paimti iš Raubonių parko, kad pažeidimai nebebūtų daromi, o gyvūnams būtų suteiktos pačios geriausios sąlygos ir būtina specialistų priežiūra. Gyvūnai perkelti į Vokietijos ir Belgijos gyvūnų centrus.

Be to, šiuo metu intensyviai ieškoma kitiems gyvūnams perkelti tinkamų vietų. Jas suradus, bus perkelti ir kiti gyvūnai, kurie laikomi be privalomų dokumentų ar pažeidžiant gyvūnų laikymo reikalavimus. Tikimės, kad kai kuriuos gyvūnus laikinai laikyti galėsime ir Lietuvos zoologijos sode.

„Pažeidimai, kuriuos ne vienus metus darė laukinių gyvūnų laikytojai, nebus toleruojami. Bus imamasi visų įmanomų teisės aktais reglamentuotų priemonių, kad gyvūnai būtų nedelsiant paimami, pažeidimai nutraukiami, o gyvūnai perkeliami į jiems tinkamas gyventi vietas“, – pabrėžia M.Ramanauskienė.

Nors, priduria Panevėžio GGAI viršininkė, Raubonių parkas neigia vykdantis gyvūnų viešą eksponavimą už atlygį, aplinkosaugininkai mano, kad gyvūnai parke laikomi būtent siekiant gauti atlygį.

„Atrakcionų ir didelių srautų laikytojų keliamas triukšmas, sąlygos, kuriomis gyvūnai gyveno uždaryti, bus pakeistos į laukiniams gyvūnams pagal fiziologinius poreikius pritaikytas sąlygas. Gyvūnai nėra žaisliukai ar pramoga – jų laikymas aiškiai reglamentuotas tam, kad būtų užtikrinta jų gerovė“, – teigia M.Ramanauskienė.

Primename, kad laikantiems laukinius gyvūnus nelaisvėje reikia laikytis Leidime bei Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Įsigijus laikymui aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laukinius gyvūnus, būtina turėti jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtinės aplinkos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes) ir teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Leidimo turėtojai privalo tvarkyti registrą, kuriame įrašomi duomenys apie laikomus laukinius gyvūnus (rūšis, laukinių gyvūnų skaičius, amžius, lytis, sveikata, gimimo ir gaišimo datos, įsigijimo šaltinis, informacija apie laukinių gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą).