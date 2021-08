Vienai besilaukiančiai aviai, pasak Nidos meno kolonijos (NMK) atstovų, buvo perkąstas kaklas, tačiau komunikacijos koordinatorė Luka Jefremovaitė patvirtino, kad avis išgyveno ir beveik atsigavo. NMK antradienį pranešė, kad avis užpuolę šunys laisvai lakstantys Neringoje buvo pastebėti jau pirmadienį, o sugauti jie buvo greitai po avių užpuolimo.

Pasak L.Jefremovaitės, pastebėti buvo trys šunys, tačiau Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vedėja Dalia Juškevičienė teigia, kad šunys buvo du.

„Pirmadienį vakare feisbuko grupėje viena mergina parašė, kad paplūdimyje, kai ji vedžiojo savo šunį, prie jos pribėgo kiti du šunys. Trečias šuo buvo turistės ar gyventojos šuo. Šunys yra du. Vakar mums juos pavyko pagauti, jie buvo netoli išbaidytos avių bandos“, – naujienų portalui lrytas.lt komentavo D.Juškevičienė.

Vis dėlto, šunys tame pačiame įraše, pasak pašnekovės, kaltinami ir apšlapinę merginos megztinį.

„Ta mergina parašė, kad vedžiojo savo šunį ir buvo apšlapinta. Aš su ta mergina nekontaktavau, kiekvienas žmogus laisva valia gali kažką feisbuke rašyti, aš to patvirtinti negaliu, bet iš nuotraukos atrodo, kad tai tie patys šunys“, – sako D.Juškevičienė.

Gali būti, kad šunys atklydo iš užsienio

Gyvūnai, spėja D.Juškevičienė ir šunis dabar prižiūrinčios prieglaudos „Nuaras“ direktorė Jurgita Gustaitienė, galėjo atklysti iš šalia esančio Kaliningrado.

„Negarantuojame, bet darome prielaidą, kad šunys atklydę iš kitur. Buvo pakankamai plačiai paskelbta, kad ieškome jų šeimininkų, tačiau jokio atsiliepimo nebuvo. Be to, mes susisiekėme su pasieniečiais, nes pirminė versija buvo, kad pabėgo tarnybiniai šunys. Pasieniečiai mums pasakė, kad stebėjo šiuos šunis ateinančius iš Kaliningrado. Dėl to manome, kad tai šunys iš kaimyninės šalies“, – aiškina D.Juškevičienė.

„Nuaras“ direktorė J.Gustatienė taip pat sako gavusi informacijos, kad šunys gali būti atklydę iš kaimyninės valstybės, tačiau, pasak jos, sunku pasakyti, ar šunys iš Kaliningrado, ar, galbūt „nukeliavo ten, o dabar grįžo“.

Šuneliai nežymėti, todėl, neatsiradus šeimininkams, jiems bus ieškoma naujų namų. „Stebėsime juos, suvakcinuosime ir skelbsime dėl tų šunelių priglaudimo“, – portalui lrytas.lt sakė J.Gustaitienė.

Ji pridūrė, kad tai tikrai ne pirmas atvejis, kai valstybių sienas kirtę augintiniai atsiduria Lietuvoje.

„Dažniausiai Klaipėdos krašte gyvūnai patenka iš Latvijos, Alytaus krašte atklydo šuo iš Lenkijos“, – sako „Nuaro“ direktorė. Pasak jos, paskutinio iš Latvijos atklydusio šunelio šeimininką nustatyti pavyko, tačiau namus jis rado Lietuvoje – šeimininkas sąmoningai paleido augintinį.

Avys Kuršių Nerijoje ganomos kaip Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos (NMK) piemenų rezidencijos projekto dalis, kuri truks iki 2021 m. spalio mėnesio. Bendradarbiaudama su Kuršių Nerijos nacionaliniu parku ir menininkų kuruojama rezidencijų bei projektų erdve Dzūkijos kaime, „Verpėjomis“, NMK iš Dzūkijos į Nidą atvežė 30-ies Škudų veislės avių bandą, priklausančią menininkei Laurai Garbštienei.