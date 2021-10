Akcijos „Medžioklė“ rezultatai: patikrinti 155 medžiotojai, nustatyta 18 Medžioklės taisyklių pažeidimų

Akcijos „Medžioklė“ laikotarpiu aplinkosaugininkai iš pažeidėjų konfiskavo 2 transporto priemones, 4 šaunamuosius ginklus, 8 draudžiamus medžioklės įrankius ir 4 kitus medžioklės įrankius. Akcijos metu padaryta žala gyvūnijai siekia 4272,70 eurų.

„Rudeninė akcija „Medžioklė“ rengiama kasmet, siekiant sustiprinti tauriųjų elnių ir briedžių apsaugą jų rujos metu. Šiuo laikotarpiu elnių ir briedžių patinai tampa ne tokie budrūs, įnirtingai ieško naujų teritorijų, patelių, varžovų, dėl šių priežasčių jie gali tapti lengvu grobiu brakonieriams, todėl itin svarbu sustiprinti jų apsaugą“, – teigia Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Černevičienė.

Iš viso per vykusią akciją surengta 112 reidų (pernai – 129). Per juos patikrinta 329 transporto priemonės (pernai – 281) ir 155 medžiotojai (pernai – 190). Per reidus Departamento pareigūnai nustatė 18 Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimų (9 iš jų šiurkštūs).

„Šiurkščiais pažeidimais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse laikomi tokie atvejai, kai vykdoma draudžiama veikla medžioklėje, pavyzdžiui pažeidėjas medžioja su draudžiamu įranku, ar neturėdamas teisės medžioti, arba apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų medžiagų, o taip pat jei medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė tuo metu draudžiama ir pan.. Tokia neteisėta veikla gali užtraukti nemenkas baudas ir teisės medžioti atėmimą. Taip pat nusižengus konfiskuojamos transporto priemonės ir įrankiai, naudoti pažeidimo metu“, – sako aplinkosaugininkė.

Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai per akciją surengė 14 reidų, patikrino 14 medžiotojų ir 22 transpotro priemones. Nustatyti 8 pažeidimai (2 iš jų šiukštūs), taip pat paimtas 1 šaunamasis ginklas.

Šiaulių valdyboje aplinkosaugininkai surengė 17 reidų ir patikrino 60 medžiotojų. Nustatyti 4 Medžioklės taisyklių pažeidimai (3 iš jų šiurkštūs). Konfiskuotas 1 šaunamasis ginklas, 1 transporto priemonė ir 3 kiti medžioklės įrankiai (1 medžioklinis prožektorius ir 2 peiliai).

Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai organizavo 17 reidų, kurių metu patikrino 6 medžiotojus. Nustatyti 2 Medžioklės taisyklių pažeidimai (1 iš jų šiurkštus), konfiskuota 5 draudžiami medžioklės įrankiai (1 draudžiami spąstai ir 4 kilpos).

Alytaus valdybos aplinkosaugininkai surengė 6 akcijos „Medžioklė“ reidus ir patikrino 9 medžiotojus. Išaiškinti 3 Medžioklės taisyklių pažeidimai (2 iš jų šiurkštūs), konfiskuoti 1 šaunamasis ginklas ir 3 draudžiami medžioklės įrankiai (2 kilpos ir 1 naktinio matymo priedėlis).

Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai per akciją organizavo 10 reidus ir patikrino 15 medžiotojų. Buvo nustatyti 2 Medžioklės taisyklių pažeidimai. Iš pažeidėjų paimta – šautuvas, optinis taikiklis, termovizorinis priedėlis ir priedėlio tvirtinimo žiedas.

Panevėžio valdybos pareigūnai atliko 28 reidus, patikrino 29 medžiotojus ir nustatė 15 pažeidimų (iš jų 1 Medžioklės taisyklių pažeidimas ir 14 žvejybos taisyklių pažeidimų). Per akcijos laikotarpį aplinkosaugininkai paėmė 1 transporto priemonę ir 1 peilį.

Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai surengė 9 reidus, patikrino 6 medžiotojus ir pažeidimų nenustatė.

Marijampolės valdybos aplinkosaugininkai atlikę 4 akcijos „Medžioklė“ reidus, patikrino 10 medžiotojų, pažeidimų nebuvo nustatyta.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai įspėja, kad iki pat sausio pabaigos ir toliau numatoma vykdyti sustiprintą medžioklės Lietuvoje kontrolę. Pagrindinis dėmesys šiuo laikotarpiu bus kreipiamas į saugaus elgesio reikalavimų vykdymą per medžiokles su varovais.

Departamento pareigūnai ragina apie pastebėtus aplinkos apsaugos pažeidimus pranešti telefonu 112 arba 8 (5) 2732995.