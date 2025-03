Ragauja kojomis ir girdi kūnu: įvardijo įdomiausius faktus ir mitus apie drugius

„Tai labai paslaptingos būtybės, kurių kasdienybės ypatumai daugeliui žmonių nėra žinomi. Drugeliai gyvena labai savitą ir savarankišką gyvenimą.

Net ir mes patys, organizuodami parodą, negalime sukontroliuoti drugelių gimimo, todėl niekada tiksliai nežinome, kiek lėliukių virs drugeliais ir kokį skaičių drugelių turėsime parodoje“ – sako Jūratė Kančauskienė, organizuojanti jau 20-ą edukacinę gyvų tropinių drugelių parodą, nuo kovo 19 d. vykstančią prekybos centre „Europa“ Vilniuje.

Kaip pasakoja edukatorė, apie drugius vis dar galima išgirsti daug mitų: pavyzdžiui, kad jie gyvena tik vieną dieną. Tai netiesa – vidutinė tropinių drugelių gyvenimo trukmė yra nuo savaitės iki mėnesio.

Kai kurių rūšių drugeliai gyvena dar ilgiau. Pavyzdžiui, Citrinukas (lot. Gonepteryx rhamni) žiemoja ir Lietuvoje. Jis gali užšalti ant krūmo ir visą žiemą miega iki sušyla gamta – tuomet pradeda skraidyti.

„Dažnai tenka išgirsti dvejonių dėl drugelių spalvos. Kai kurie yra jų yra spalvoti, o kitų sparneliai – bespalviai, kaip stikliukai, bet dėl fizikinių dėsnių mes matome spalvą, kuri priklauso nuo apšvietimo. Štai Povu vadinamas drugelis (lot. Papilio palinurus) ant sparnų turi mėlyną ir geltoną žvynelį, bet mes matome žalią“, – pasakoja ji.

Girdi kaip delfinai, o ragauja kojomis

Pasak J. Kančauskienės, drugeliai taip pat neturi ausų: kaip ir delfinai, garsų vibracijas jie girdi visu savo kūnu. O norėdami sužinoti, ar rastas maistas jiems skanus, drugeliai ant jo užropoja: skonio receptorius šie vabzdžiai turi kojose.

Įdomu ir tai, kad naktiniai drugeliai išvis nevalgo, nes net neturi virškinimo organų, todėl trumpiau ir gyvena. Drugeliai mato taip pat puikiai kaip ir dauguma kitų vabzdžių, be to, turi labai gerą uoslę. Ypač ši savybė stipri pas naktinius drugelius – savo patelę jie gali užuosti net per 10 km.

Drugeliai minta nektaru, vandeniu, kai kurie ir – gyvūnų išmatomis. O štai drugelis Julija (lot. Dryas Julia) prieš poravimąsi minta gyvūnų ašaromis, nes reikia sūraus vandens.

Su plačia drugelių įvairove ir jų paslaptimis susipažinti jau galima Vilniuje vykstančioje parodoje. Pasak J. Kančauskienės, visu parodos laikotarpiu lankytojai pamatys 200–300 drugelių ir 30–40 skirtingų jų rūšių.

Naujos lėliukės į parodą atkeliauja kiekvieną ketvirtadienį, tad ir drugeliai nuolat pildysis. Smalsiausieji turės galimybę palaikyti ant apelsino skiltelės nutūpusius drugelius ir juos pamaitinti su organizatorių priežiūra.

„Mūsų prekybos centras išsiskiria tuo, jog yra itin žalias, čia gausu natūralios šviesos. Todėl drugeliai – labai derantis akcentas PC „Europai“ Ypač džiugu, kad galime į tokią gyvybės ir spalvų oazę pakviesti tuo metu, kai saulės, šilumos ir žalumos labai trūksta. Neabejoju, kad tai taps puikia pietų pertraukos atrakcija tiek aplinkinių biurų darbuotojams, tiek prasmingų, edukuojančių pramogų ieškančioms šeimoms“ – sako Viktorija Gražienė, prekybos centro valdytoja.