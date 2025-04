Šiuo metu prašo išskirtinio atidumo: nors šie gyvūnėliai mylimi ne visų, jie – itin svarbūs gamtai

Itin daug varliagyvių gyvybių nusineša migracija. Daliai šių gyvūnų šiemetinė migracija jau irgi baigėsi žūtimis keliuose: turbūt visi matė varlių ir rūpūžių „blynelių“ ant asfalto, rašoma Lietuvos herpetologų pranešime žiniasklaidai.

Nepelnytai manoma, kad išgelbėjus vieną varlę ar rupūžę niekas nepasikeis. Iš tiesų net vienas išgelbėtas varliagyvis jau yra ženklus laimėjimas: viena varliagyvio patelė, priklausomai nuo rūšies, pavasarį gali išneršti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių kiaušinėlių. Tad išsaugodami tą vieną varliagyvio patelę, mes atveriame galimybę išgyventi tūkstančiams šių gyvūnų.

Varliagyvių gyvenimo sąlygos ir nuolat prastėja: dėl ūkinės veiklos, trąšų, pesticidų, kitokios taršos, natūralių sausrų, melioracijos ir kitų faktorių. Tačiau būtent varliagyvių migracija ir tai, kiek varlių bei rupūžių žūva mūsų keliuose, mes bent jau iš dalies galime kontroliuoti.

Kadangi varliagyviai Žemėje gyvena jau milijonus metų, o evoliucija vyksta labai lėtai, varlės bei rupūžės tikrai nepakeis savo migracijos kelių – tačiau mes, žmonės, galime apsaugoti mažuosius gyvūnus migracijos metu, o pasitelkę savivaldybes – net inicijuoti specialių pralaidų įrengimą ten, kur migracija intensyviausia ir varliagyvių žūva daugiausia.

Septyni argumentai sudalyvauti varliagyvių apsaugos akcijose

1. Padėti varliagyviams paprasta

Tai daug lėšų ir laiko nereikalaujantis užsiėmimas. Jei galite sustoti neblaškydami kitų eismo dalyvių ir pernešti varliagyvį per kelią, neškite jį į tą pusę, į kurią jis ėjo. Geriausia tai daryti su pirštinėmis, bet ir paėmus varlę ar rupūžę plikomis rankomis, tikrai nenutiks nieko bloga. Jei kažkur jau pastatyta apsauginė tvorelė, varliagyvius pernešti per kelią užtenka kelis kartus per dieną – tai galima daryti pasikeičiant, pamainomis.

2. Padėti varliagyviams įdomu

Daugelis prasilenkiame su varliagyviais – vieni jų bijo, kitų keliai tiesiog nesusikerta su šių gyvūnų takais. Pagalba varliagyviams migracijos metu leidžia truputį geriau pažinti šiuos gyvūnus, pamatyti jų skirtingumą ir – tegul ir savotišką, ne visiems suprantamą – grožį.

3. Ir vienas išgelbėtas varliagyvis reiškia labai daug

Darsyk: viena varliagyvių patelė, su jūsų pagalba sėkmingai pasiekusi nerštavietę, gali išneršti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių kiaušinėlių. Jei vėliau sėkmingai išnerštų ir jūsų išgelbėtos patelės vaikai, per keleris metus jūs savo draugams juokais jau galėtumėte prisistatyti varliagyvių milijonieriumi, o netrukus – ir milijardieriumi.

4. Varliagyvių kaimynystė naudinga žmogui

Varliagyviai naikina žmogaus nepageidaujamus vabzdžius, šie gyvūnai yra labai svarbi visos ekosistemos dalis. Išsaugant daugiau varliagyvių, geresnės sąlygos sukuriamos ir kitoms gyvūnų rūšims.

5. Varliagyviai – vertingas aplinkos lakmusas

Varliagyviai yra itin jautrūs taršai, tad kasmet matydami varliagyvių savo aplinkoje, galime džiaugtis: mūsų gyvenamoji aplinka veikiausiai yra pakankamai švari. Tačiau riba tarp varliagyviams tinkamos ir nebetinkamos aplinkos gali būti labai trapi.

6. Pagalba varliagyviams padeda įveikti baimes

Geros žinios tiems, kurie bijo varlių ir rupūžių – „dozuota“ pažintis su šiais gyvūnais gali padėti įveikti ilgametes baimes. Kognityvinėje ir elgesio terapijoje kalbama apie ekspoziciją – dozuotą, palaipsnišką susidūrimą su baimės objektu, taip gydant pačią baimę. Pavasarinės talkos gelbstint migruojančias varles ir rupūžes gali tapti išsilaisvinimo iš savo baimių pradžia.

7. Bendruomeninė veikla daro žmones laimingus

Tyrimai rodo, kad savanoriškai veikdami drauge su kitais, dirbdami visuotiniam labui, mes išgyvename laimės jausmą. O gamtosauginės iniciatyvos juk ir yra veikimas visuotiniam labui.

Galiausiai, jausmas apsaugojus gyvūnus nuo žūties yra neikainojamas. Jis gali suteikti kur kas didesnę pilnatvę ir prasmės jausmą nei dar vienas įsigytas ir ne visada tikrai reikalingas daiktas. Varliagyvių apsaugos akcijos gali būti puiki proga tiek suaugusiems, tiek vaikams patirti, kad ne daiktai, o patirtys mus praturtina labiausiai.