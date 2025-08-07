Prabangi milijonieriaus medžioklė virto tragedija: persekiojamas gyvūnas mirtinai suniokojo vyrą

Pasak amerikiečių turtuolio safarį organizavusios kompanijos „Coenraad“ ir „Vermaak Safaris“ atstovo Hunterio Hanso Vermaako, gyvūnas puolė medžiotoją ir smogė jam taip stipriai, kad vyras mirė beveik iškart.
Nežinoma, ar safario komanda, vedusi savo klientą į maždaug 10 000 JAV dolerių vertės medžioklę, nušovė buivolą, ar šis pabėgo atgal į netoliese buvusią bandą.
Afrikiniai buivolai yra dideli, sunkūs į karves panašūs gyvūnai, kurie gali sverti nuo 300 iki 850 kg ir yra maždaug pusantro metro ūgio.
Jų ragus per kaktą jungia vientisas kaulo gumulas. Liūtai ir žmonės yra vieninteliai jų plėšrūnai.
Safarį organizavusi įmonė „Vermaak Safaris“ paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma: „Su giliu liūdesiu ir sunkia širdimi patvirtiname tragišką mūsų kliento ir draugo Asherio Watkinso iš JAV mirtį.
Praėjusį sekmadienį, dalyvaudamas su mumis medžioklės safaryje Pietų Afrikos Limpopo provincijoje, Asheris buvo mirtinai sužeistas per staigią ir neišprovokuotą nesužeisto buivolo ataką. Jis jį sekė kartu su vienu iš mūsų profesionalių medžiotojų ir vienu iš mūsų pėdsakų. Tai yra siaubingas įvykis, ir mes širdimis esame kartu su jo artimaisiais.
Darome viską, ką galime, kad palaikytume šeimos narius, kurie yra čia su mumis, ir tuos, kurie grįžo į JAV, po šios tragiškos netekties“.
Įmonė savo interneto svetainėje teigia, kad laikosi „sąžiningo persekiojimo ir etiškos medžioklės kartu su gilia ir nuoširdžia pagarba laukinei gamtai“: „Sąžiningumas ir skaidrumas yra pirmoje vietoje. Medžioklė yra mūsų teisė, bet kartu ir privilegija. Mes gerbiame visą fauną ir florą bei krašto įstatymus. Laikomės Profesionalios medžioklės ir gamtosaugos SA (CPHC) elgesio kodekso.“
A. Watkinso socialinių tinklų puslapiuose gausu vaizdų, kuriuose užfiksuoti sugauti gyvūnai – nuo nužudytų dykumos elnių mulų iki šimtų negyvų snieginių žąsų.
„The Independent“ susisiekė su A. Watkinso „Ranch Group“ dėl komentarų.
Remiantis pranešimais, safarį organizavusi įmonė pranešė buvusiai A. Watkinso žmonai Courtney ir jų paauglei dukrai Savannah, kuriai, kaip manoma, yra 16 metų.
Pranešama, kad A. Watkinsas ir jo buvusi žmona buvo vis dar artimi ir pasidalijo savo dukters globą po jų išsiskyrimo 2013 m.
Jo įmonė „Watkins Ranch Group“ parduoda prabangias ranšas, fermas ir žemę, kurių kainos Teksase, Kolorado valstijoje, Oklahomoje ir Arkanzase siekia milijonus dolerių.
Artimas verslininko draugas sakė: „Jis kiekvieną laisvą akimirką praleido su Savannah ir dalijosi su ja savo gyvenimu, ir niekas negalėjo mylėti dukters labiau nei jis. Ji bus palaužta praradusi Asherį, kuris buvo jos geriausias draugas ir tėtis“, – rašo „The Daily Mail“.
Artimiausia A. Watkino šeima, įskaitant jo motiną Gwen, brolį Amoną ir patėvį Tonį, visi buvo prabangiame safario namelyje, kai jiems buvo pranešta tragiška žinia.
Pasak „The Daily Mail“ pranešimo, jo dukra po šių naujienų „subyrėjo“.
Turtingas medžiotojas augdamas dirbo savo šeimos medžioklėje ir galvijų fermoje, todėl susipažino su tuo, kaip „sudėtinga turėti ir valdyti sėkmingą fermą“, taip pat pritraukti dėmesį ir investicijas į žemę. Prieš dirbdamas komercinio nekilnojamojo turto pardavimo srityje, jis taip pat dirbo naftos ir dujų srityse, rašoma jo įmonės pateikiamoje biografijoje.
Baylor universiteto alumnas A. Watkinsas apibūdinamas kaip „išdidus ir atsidavęs tėvas, suprantantis jaunimo į gamtą įvedimo vertę“.
„Jam patiko medžioti, žvejoti ir leisti laiką kelyje ieškant naujų objektų ir kalbėtis su žemės savininkais bei ūkininkais apie unikalias jų vietovės savybes“, – priduriama pranešime.
Parengta pagal „The Daily Mail“ ir „The Independent“.
Pietų Afrikos Respublika (PAR)buivolasmirė vyras
Rodyti daugiau žymių