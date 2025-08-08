Klaipėdos zoologijos sodui – dideli nemalonumai: paimta dar 100 gyvūnų

Kaip praneša AAD, iš viso buvo paimtos 58 urvinės ir 2 šokliosios papūgos, taip pat 40 paprastieji kalitai.
„Paimti gyvūnai laikinai gyvens LSMU Laukinių gyvūnų globos centre – čia jie bus tinkamai prižiūrimi“, – rašoma departamento pranešime.
AAD pareigūnai liepos 25 d. iš Klaipėdos zoologijos sodo taip pat paėmė 30 laukinių gyvūnų – žinduolių ir paukščių. Teigiama, kad šį sprendimą irgi lėmė netinkamos gyvūnų laikymo sąlygos, žiaurus elgesys su jais, teisėtą jų įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų neturėjimas.
Kaip buvo skelbta anksčiau, 2025 m. liepos 2 d. atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai. Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Klaipėdos zoologijos sodui draudimo nepaisant, AAD pareigūnai pradėjo administracinę teiseną.