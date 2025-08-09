Lietuvos žvejams – įspėjimas: nepaklusę neteks šimtų eurų

Aplinkosaugininkai primena apie vis dar galiojančius draudimus dėl lašišų ir šlakių, taip pat primena apie visu metus galiojantį draudimą dėl ungurių žvejybos Kuršių mariose bei tai, kad kuriuose telkiniuose apskritai kol kas draudžiama žvejoti. Pažeidėjams gresia nemenkos baudos.
„Rugpjūčio mėnesį žvejams svarbu žinoti galiojančius žvejybos reikalavimus.
Lašišos ir šlakiai:
Nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. – žvejyba draudžiama.
Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. – sugavus privaloma paleisti.
Unguriai Kuršių mariose:
Žvejyba draudžiama visus metus.
Draudimų datos galioja imtinai.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. draudžiama žvejoti šiuose Nemuno ruožuose:
Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą.
150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių.
Nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių.
Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą
Išsami informacija apie žvejybą atmintinėse: https://t.ly/zvejybos-atmintine
Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėti konsultuojame: +370 700 02022, konsultacijos@aad.am.lt.“, – skelbia Aplinkos apsaugos departamentas.
