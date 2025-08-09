Nuotrauka iš Rokiškio sprogdina internetą: ar suskaičiuosite, kiek čia gandrų?

„Reddit“ forume pasidalinta nuotrauka iš Rokiškio, pavadinta „Normali diena Lietuvoje“. Įrašas sulaukė gausybės reakcijų ir komentarų.
Kadro centre – įspūdingas akmenų mūro pastatas su raudonų čerpių stogu, o ant jo – visa eilė gandrų.
„Per visą gyvenimą tiek daug gandrų nesu mačiusi, o čia – visi ant vieno stogo“, – rašė vienas komentatorius.
„Tokia vasara, tai būriuojasi kelionėn iki Afrikos“, – šmaikštavo kitas.
Kaip žinia, Lietuvoje gandrai siejami su šeimos pagausėjimu ir namų saugojimu, tad komentaruose netrūko ir šmaikščių pastebėjimų.
„Kaip žinote, gimstamumas mažėja, tad galvoju, sukviesiu jus“, – juokavo kitas vartotojas.
Kiti komentatoriai neslėpė susižavėjimo ne tik būriu gandrų, bet ir įspūdinga pastato architektūra.
„Man šiaip tokie namai labai gražūs, kai iš akmens, truputį plytų, su paraitymais ir dekoro detalėmis. Žiūrėti gražu, bet nenorėčiau gyventi tokiam“, – savo nuomonę pareiškė komentatorius.