Namuose pamatę tokio dydžio žiurkę specialistai nustėro: „Beveik kaip katė“

Manoma, kad žiurkė į pastatą pateko neaiškiomis aplinkybėmis, tačiau jo įspūdingas dydis nustebino net daug mačiusius specialistus.
„Ši žiurkė nuo nosies iki uodegos siekia daugiau nei pusę metro – jis beveik tokio pat dydžio kaip maža katė. Deja, tai ne vienintelis panašus atvejis“, – teigiama tarybos narių pranešime.
Pareigūnai ragina gyventojus būti budrius – žiurkės ir kiti graužikai vis dažniau pastebimi kiemuose, prie šiukšlių konteinerių, apleistose teritorijose ar net pačiuose namuose. Gyventojams rekomenduojama imtis paprastų prevencinių priemonių: tinkamai sandarinti angas pastatuose, naudoti natūralias atbaidymo priemones bei rūpestingai tvarkyti buitines atliekas.
Miesto savivaldybei jau pateiktas prašymas skirti lėšų šiai problemai spręsti – planuojama atlikti tyrimus ir parengti bendrą veiksmų planą.
Panaši situacija stebima ir kitose Jungtinės Karalystės dalyse. Velse šeimos skatinamos reguliariai apžiūrėti savo namus ir įsitikinti, kad nėra angų, pro kurias graužikai galėtų lengvai prasibrauti. Kardifo tarybos duomenimis, pernai iškvietimų dėl žiurkių padaugėjo 10 proc., palyginti su ankstesniais metais.
Britų kenkėjų kontrolės asociacijos duomenimis, graužikų populiacija šalies miestuose ir miesteliuose sparčiai auga. Specialistai pabrėžia, kad šiltėjantis klimatas leidžia žiurkėms daugintis visus metus, o netvarkingos atliekos dar labiau skatina jų plitimą.
„Net vasarą būtina rūpintis prevencija – žiurkės gali apsigyventi palėpėse, rūsiuose ar kitose sunkiau pasiekiamose namų vietose“, – sako „Triumph Pest Control“ atstovas iš Velso.
Tuo metu Garethas Daviesas iš „Pest and Property Solutions“ pastebi, kad per daugiau nei tris darbo dešimtmečius dar nėra sulaukęs tiek pranešimų apie žiurkes kaip dabar. Pasak jo, didžiausia problema – gyventojų paliekamos šiukšlės.
„Atliekos metamos į gyvatvores, paliekamos gatvėse, pusiau suvalgytas maistas mėtomas pro automobilių langus. Visa tai tampa puikia terpe graužikams ir jūrų paukščiams ieškoti maisto. Dėl to ši problema tik gilėja“, – aiškina G. Daviesas.
Specialistai ragina visus gyventojus būti atsakingus – tinkamai rūšiuoti ir šalinti atliekas, neužsimerkti prieš augančią graužikų populiaciją ir rūpintis savo aplinka.
